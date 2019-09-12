Дачники привезли овощи в зоопарк Иркутска

- Жалко, что посетители не видят, с каким азартом всё это происходит. Ослица Икея вместе с козами Маней, Стешей и Джаней до сих пор живут на старой территории. К ним, как и к большим медведям, доступа никто, кроме обслуживающего персонала, не имеет. А в новом зоопарке, на Фортуне, вольеры для них ещё не готовы. С нетерпением ждем строительства 2 и 3 очереди, - заключили специалисты.