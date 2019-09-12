Дачники привезли овощи в зоопарк Иркутска

Как сообщал «Байкал-Daily», иркутская зоогалерея (зоопарк) просила помочь огородников с овощами для животных. Пост о сборе был опубликован в группе во «ВКонтакте» в начале сентября.
Сегодня зоопарк в своей официальной группе в соцсети отчитался о приятных поступлениях.
- Смотришь на припасы, и глаз радуется! Спасибо всем, кто о нас не забывает. В этом году огородных сюрпризов много, как никогда, а ещё и дополнительные бонусы в пакетах встречаются, как рисуночек от девочки Вари. Тыквы и кабачки, которые хорошо хранятся, долгой голодной зимой нас отлично выручают, - написали сотрудники учреждения.
Также они выложили здесь снимки с вечернего ужина в зоопарке.
- Жалко, что посетители не видят, с каким азартом всё это происходит. Ослица Икея вместе с козами Маней, Стешей и Джаней до сих пор живут на старой территории. К ним, как и к большим медведям, доступа никто, кроме обслуживающего персонала, не имеет. А в новом зоопарке, на Фортуне, вольеры для них ещё не готовы. С нетерпением ждем строительства 2 и 3 очереди, - заключили специалисты.