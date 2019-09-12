Пассажиры отзываются хорошо об интересном автобусе, точнее о его салоне – они отмечают, что здесь «приятно, всегда чисто, уютно как дома».









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В столице Бурятии по маршруту №134 разъезжает необычный автобус. В салоне – вязаные занавески, чехлы на сиденья и даже игрушки.- В Бурятии жена водителя связала салон для автобуса мужа. Теперь автобус № 134 похож на бабушкину квартиру. Везде связанные занавески и подголовники, - сообщается в паблике Mash.К посту прикреплено видео, где водитель автобуса Энно Пюви рассказывает о том, что его супруга Ольга Трофимовна всё это связала сама вручную. Сам мужчина в 70-х приехал из Эстонии и осел в Бурятии, а жена Энно – местная - приучила его к здешней жизни.- Сейчас в местные автобусы собираются установить ЖК-экраны. Ольга Трофимовна уже связала салфетку для него кружевную салфетку, - говорится в паблике.