В салоне автобуса появились вязаные чехлы, занавески и игрушки
В столице Бурятии по маршруту №134 разъезжает необычный автобус. В салоне – вязаные занавески, чехлы на сиденья и даже игрушки.
- В Бурятии жена водителя связала салон для автобуса мужа. Теперь автобус № 134 похож на бабушкину квартиру. Везде связанные занавески и подголовники, - сообщается в паблике Mash.
К посту прикреплено видео, где водитель автобуса Энно Пюви рассказывает о том, что его супруга Ольга Трофимовна всё это связала сама вручную. Сам мужчина в 70-х приехал из Эстонии и осел в Бурятии, а жена Энно – местная - приучила его к здешней жизни.
- Сейчас в местные автобусы собираются установить ЖК-экраны. Ольга Трофимовна уже связала салфетку для него кружевную салфетку, - говорится в паблике.
Пассажиры отзываются хорошо об интересном автобусе, точнее о его салоне – они отмечают, что здесь «приятно, всегда чисто, уютно как дома».
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