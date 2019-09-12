Нарушения были устранены после решения суда
Судебные приставы в Акшинском районе Забайкальского края исполнили решения суда об обязании обеспечить шесть детских садов полотенцами и постельными принадлежностями для детей.
В ходе прокурорской проверки шести детских садов Акшинского района на предмет соблюдения санитарного законодательства к устройству, содержанию и организации работы дошкольных учреждений были выявлены нарушения норм СанПиНа. Воспитанники учреждений не были обеспечены индивидуальными полотенцами для лица, для ног и индивидуальными комплектами постельного белья.
Акшинский районный суд, рассмотрев иск прокурора района, обязал устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Детей этих учреждений необходимо было обеспечить индивидуальными полотенцами для лица, ног и индивидуальными комплектами постельного белья.
Представители детских садов и районной администрации все квитанции о приобретении постельных принадлежностей и полотенец предоставили в срок, сообщает пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю.
В детсадах Забайкальского края не было полотенец и постельного белья
Общество, Фото:
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