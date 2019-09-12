В детсадах Забайкальского края не было полотенец и постельного белья

Нарушения были устранены после решения суда



Судебные приставы в Акшинском районе Забайкальского края исполнили решения суда об обязании обеспечить шесть детских садов полотенцами и постельными принадлежностями для детей.



В ходе прокурорской проверки шести детских садов Акшинского района на предмет соблюдения санитарного законодательства к устройству, содержанию и организации работы дошкольных учреждений были выявлены нарушения норм СанПиНа. Воспитанники учреждений не были обеспечены индивидуальными полотенцами для лица, для ног и индивидуальными комплектами постельного белья.



Акшинский районный суд, рассмотрев иск прокурора района, обязал устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Детей этих учреждений необходимо было обеспечить индивидуальными полотенцами для лица, ног и индивидуальными комплектами постельного белья.



Представители детских садов и районной администрации все квитанции о приобретении постельных принадлежностей и полотенец предоставили в срок, сообщает пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю.

