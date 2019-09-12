Школы и детсады, расположенные в двух посёлках, не будут работать
13 сентября в посёлках Восточный и Загорск в Улан-Удэ с 9 утра до 8 вечера отключат подачу холодного водоснабжения в связи с аварийными работами на насосной станции 3-го подъёма. Работы проводит МУП «Водоканал».
Под отключение попадают дома на 52 улицах. Детские сады и школы завтра не будут работать.
Кроме того, в Загорске с 12 по 15 сентября отключат горячее водоснабжение, следовательно, 13 сентября у жителей посёлка не будет никакой воды.
Отопления также в этих посёлках нет, так как отопительный сезон в городе начинается с 16 сентября.
Часть Улан-Удэ останется без горячей и холодной воды
Общество, Фото:
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