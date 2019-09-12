Часть Улан-Удэ останется без горячей и холодной воды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Школы и детсады, расположенные в двух посёлках, не будут работать



13 сентября в посёлках Восточный и Загорск в Улан-Удэ с 9 утра до 8 вечера отключат подачу холодного водоснабжения в связи с аварийными работами на насосной станции 3-го подъёма. Работы проводит МУП «Водоканал».



Под отключение попадают дома на 52 улицах. Детские сады и школы завтра не будут работать.



Кроме того, в Загорске с 12 по 15 сентября отключат горячее водоснабжение, следовательно, 13 сентября у жителей посёлка не будет никакой воды.



Отопления также в этих посёлках нет, так как отопительный сезон в городе начинается с 16 сентября.

