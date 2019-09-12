В «капсулу времени» заложат более трёх тысяч писем
Более трёх тысяч писем в будущее «отправят» 16 ноября на мемориале «Ровесникам, ушедшим в бой» в Улан-Удэ. Торжественную церемонию закладки с временной капсулой проведёт бурятская региональная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Как отмечают организаторы, пожелание, напутствие к будущему поколению нужно будет написать на бумаге размером 3*21 см. Также послание следует продублировать на бумаге А4 с указанием ФИО и даты для хранения в республиканском госархиве.
Приём посланий будет осуществляться с 16 сентября по 1 ноября этого года по следующим адресам, где будут установлены специальные урны:
- Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 9, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Улан-Удэ» ежедневно с 09:00 до 19:00 часов;
- Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, Министерство культуры Республики Бурятия. Республиканский совет ветеранов войны труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В рабочие дни с 8:30 до 17:30;
- по электронной почте: afgan-kapsula03@mail.ru
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 октября 2018 года, в день столетия комсомола, в Улан-Удэ зачитали послание комсомольцев 50-летней давности и заложили новую капсулу времени для потомков. В этой истории не обошлось без конфуза – историческую капсулу так и не смогли достать из памятника из-за большого слоя бетона.
Справка:
Афганская война (1979-1989) — военный конфликт между правительственными силами Афганистана при поддержке советских войск с одной стороны и вооружёнными формированиями афганских моджахедов с другой стороны. Стала одной из ярких и трагичных страниц в летописи боевых подвигов воинов СССР. Из Бурятии выполнили с честью в Афганистане интернациональный воинский долг более 2400 человек, из них 26 погибли и 2 пропали без вести.
В Улан-Удэ замуруют капсулу с посланием к потомкам
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