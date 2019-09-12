Эта машина обеспечит удобную посадку инвалидов и престарелых на борт самолёта
В аэропорту Читы появилось новое оборудование для комфортного отправления в полёты людей с ограниченными возможностями.
Наличие амбулифта – специальной машины для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолёта для маломобильных граждан – обязательное требование техники безопасности для международных аэропортов. Теперь такой амбулифт обслуживает особенных пассажиров и в воздушной гавани Читы.
- Кроме этого, закуплены специальные кресла для перемещения пассажиров с ограниченными возможностями по салону воздушного судна, так как инвалидные коляски не подходят по габаритам, – рассказал технический директор аэропорта Кадала Алексей Акимов.
По его словам, в этом году также планируется закупить информационные панели и выделить дополнительные финансовые средства на другое необходимое оборудование для обеспечения доступной среды на территории аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В аэропорту Читы появился амбулифт
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Эта машина обеспечит удобную посадку инвалидов и престарелых на борт самолёта
Золотые медали они взяли в эстафетной гонке дисциплины «Дуатлон»
Вход на соревнования свободный
С семьёй солдата Великой Отечественной пообщался мэр города
Акция состоится 13 сентября
Таким образом определят обладателя приза зрительских симпатий
На мероприятии будут работать 20 площадок
В ней приняли участие сотрудники ГИБДД
В шествии примут участие 5 крупнейших вузов Забайкалья
Деньги дадут семьям с пятью и более детьми, утратившим жильё в результате наводнения
Анкета размещена на сайте городской администрации
На капремонт 4-километрового участка региональной автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта было выделено 128 миллионов рублей
Раньше сквер, где находится скульптура, назывался Шахматным
Георгий Кушиташвили рассказал о своём состоянии перед первым боем на чемпионате мира
Нередко в «живой уголок» животные попадают с увечьями