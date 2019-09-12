В аэропорту Читы появился амбулифт

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Эта машина обеспечит удобную посадку инвалидов и престарелых на борт самолёта



В аэропорту Читы появилось новое оборудование для комфортного отправления в полёты людей с ограниченными возможностями.



Наличие амбулифта – специальной машины для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолёта для маломобильных граждан – обязательное требование техники безопасности для международных аэропортов. Теперь такой амбулифт обслуживает особенных пассажиров и в воздушной гавани Читы.



- Кроме этого, закуплены специальные кресла для перемещения пассажиров с ограниченными возможностями по салону воздушного судна, так как инвалидные коляски не подходят по габаритам, – рассказал технический директор аэропорта Кадала Алексей Акимов.



По его словам, в этом году также планируется закупить информационные панели и выделить дополнительные финансовые средства на другое необходимое оборудование для обеспечения доступной среды на территории аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

