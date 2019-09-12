Вахтёр улан-удэнской школы растерялась на «пожаре»

- Вахтёр не знала действия в случае возникновения пожара, не знала, где находится ручной пожарный извещатель. Обучить персонал, провести противопожарные инструкции – это первостепенная задача, которую мы ставим перед администрацией школы, - отметила Надежда Барнова.









13 сентября во всех общеобразовательных учреждениях Бурятии пройдут подобные тренировочные эвакуации, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.











В улан-удэнской школе №63 прошла практическая эвакуация. В этом учебном году тренировочное мероприятие проводилось впервые. Условный пожар произошёл в одном из кабинетов на втором этаже. Учитель сообщил об этом вахтёру, та в пожарную охрану. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации учителя и персонал школы начали эвакуировать детей из здания.- Это правильные и организованные действия персонала в случае возникновения пожара на объекте с массовым пребыванием людей, - пояснили в ГУ МЧС России по Бурятии.Однако не обошлось и без недочётов со стороны действий персонала. Они указываются для того, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись.Контролировала происходящее старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии Надежда Барнова.Нареканий по действиям педагогов, которые эвакуировали детей, у инспектора не возникло. Сразу после срабатывания пожарной сигнализации, учителя организованно вывели учеников из классов на безопасное расстояние от здания школы - спортивный стадион. Директор школы Батор Лудупов сообщил, что дети и персонал в полном составе эвакуировались из здания, учителя по спискам сверили детей.Оперативно сработали и пожарные, прибыв за короткое время, огнеборцы «ликвидировали» условное возгорание.На этом учебная эвакуация в 63-й школе не закончилась. Сотрудники МЧС России проверили действия персонала и второй смены. Также привлекалась пожарная техника, учащиеся под присмотром учителей покидали кабинеты и собрались на стадионе. Объектом возгорания стала столовая. На этот раз вахтёр учла все замечания и правильно выполнила все действия.