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Вахтёр улан-удэнской школы растерялась на «пожаре»

Вахтёр улан-удэнской школы растерялась на «пожаре»
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Тренировочная эвакуация прошла в школе №63

В улан-удэнской школе №63 прошла практическая эвакуация. В этом учебном году тренировочное мероприятие проводилось впервые. Условный пожар произошёл в одном из кабинетов на втором этаже. Учитель сообщил об этом вахтёру, та в пожарную охрану. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации учителя и персонал школы начали эвакуировать детей из здания.

- Это правильные и организованные действия персонала в случае возникновения пожара на объекте с массовым пребыванием людей, - пояснили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Однако не обошлось и без недочётов со стороны действий персонала. Они указываются для того, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись.

Контролировала происходящее старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии Надежда Барнова.

- Вахтёр не знала действия в случае возникновения пожара, не знала, где находится ручной пожарный извещатель. Обучить персонал, провести противопожарные инструкции – это первостепенная задача, которую мы ставим перед администрацией школы, - отметила Надежда Барнова.



Нареканий по действиям педагогов, которые эвакуировали детей, у инспектора не возникло. Сразу после срабатывания пожарной сигнализации, учителя организованно вывели учеников из классов на безопасное расстояние от здания школы - спортивный стадион. Директор школы Батор Лудупов сообщил, что дети и персонал в полном составе эвакуировались из здания, учителя по спискам сверили детей.

Оперативно сработали и пожарные, прибыв за короткое время, огнеборцы «ликвидировали» условное возгорание.

На этом учебная эвакуация в 63-й школе не закончилась. Сотрудники МЧС России проверили действия персонала и второй смены. Также привлекалась пожарная техника, учащиеся под присмотром учителей покидали кабинеты и собрались на стадионе. Объектом возгорания стала столовая. На этот раз вахтёр учла все замечания и правильно выполнила все действия.

13 сентября во всех общеобразовательных учреждениях Бурятии пройдут подобные тренировочные эвакуации, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.


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