В Улан-Удэ просят привести в порядок дороги рядом со школами

Активисты ОНФ провели акцию «Дорога в школу»



По итогам акции «Дорога в школу» активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии направили запрос в администрацию Улан-Удэ с просьбой привести в порядок дорожно-уличную сеть вблизи образовательных учреждений.



- В рамках этой акции общественники совместно с представителями профильных комитетов и ГИБДД обследовали участки дорог около школ №3, 9, 12 и музыкально-гуманитарного лицея, - сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.



Вблизи гимназии №3 активисты ОНФ зафиксировали отсутствие освещения и практически стёртую разметку. Около школы №9 есть пешеходный переход, оборудованный ограждением и светофором, но, по словам директора школы, дети и их родители переходят дорогу ниже на 150 м, так как вход в учебное заведение находится с другой стороны.



- Таким образом, проблему дорожной безопасности оборудованный переход не решает, к тому же за лето пришла в негодность искусственная неровность, - считают общественники.



Два пешеходных перехода около музыкально-гуманитарного лицея также не соответствуют всем требованиям: имеются дефекты дорожного полотна и стёрта разметка. Но больше всего замечаний у активистов ОНФ было к состоянию дорожно-уличной сети около школы №12. Главный вход находится на пересечении нескольких дорог в жилом массиве, «зебра» отсутствует, искусственных неровностей нет, как и освещения.



- Все выявленные нами замечания мы направили в администрацию города для исправления нарушений. По итогам рейда мы проведём круглый стол, в ходе которого обсудим результаты мониторинга обустройства дорожной сети вблизи образовательных школ в соответствии с национальными стандартами, а также итоги рейда по своевременному включению освещения с наступлением темноты и сформируем дорожную карту по исправлению нарушений, – отметил эксперт проекта ОНФ «Дорожная инспекция» Анатолий Мухамедчин.

