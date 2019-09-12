В Улан-Удэ временно изменится схема движения маршрута № 44

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Это связано с проведением ремонтных работ



В связи с проведением капитального ремонта тепловых сетей на пересечении улиц Воровского и Ермаковской с 23:00 14 сентября до 23:00 15 сентября будет изменена схема движения автобусов маршрута № 44.



Объезд закрытого для движения участка по улице Воровского будет осуществляться по ул. Толстого – ул. Гоголя – далее по утверждённой схеме, сообщает управление по информационной политике.

