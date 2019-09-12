В центре Читы проведут фестиваль чтения

На мероприятии будут работать 20 площадок



13 сентября в Чите на площади имени Ленина состоится IX городской фестиваль чтения «Время читать». посвящённый году театра в России «Театр-библиотека-читатель». На фестивале будут работать 20 площадок с мастер-классами, викторинами, выставками литературы, фотовыставками, театрализованными постановками и встречами с писателями.



Праздник откроется выступлением краевого театра кукол «Тридевятое царство». Далее работу на сцене продолжат творческие коллективы: образцовый ансамбль «Русская песня», муниципальный хореографический ансамбль «Огоньки», городской академический хор «Вдохновение», вокальные ансамбли «Город детства», «Рябинушка», «Задоринки», «Карнавал», «Дежавю». Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.

