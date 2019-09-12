Гражданин Монголии вместо того, чтобы вывезти автомобиль из России, продал его









Читинская таможня у россиянина выявила автомобиль «Toyota Crown», ввезённый в Россию из Монголии, срок временного ввоза которого истёк в январе 2019 года.Владелец автомобиля пояснил, что транспортное средство приобрёл в апреле 2019 года в Чите у соотечественника, какие-либо документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство им не оформлялись.Сотрудники Читинской таможни выяснили, что автомобиль ввёз в Забайкальский край гражданин Монголии через пункт пропуска МАПП Кяхта.По закону, гражданин Монголии должен был до окончания срока временного ввоза автомобиля вывезти его с территории Российской Федерации или оформить в таможенном отношении. Но не сделал этого, а продал гражданину России, а тот, в свою очередь, перепродал его своему земляку.В отношении гражданина Монголии возбуждено 2 дела об административных нарушениях.- На автомобиль наложен арест. После окончания административного расследования, материалы дела об административном правонарушении будут направлены в суд для рассмотрения и конфискации автомобиля, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.