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Завтра в центре Улан-Удэ заработает светофор

Завтра в центре Улан-Удэ заработает светофор
Общество, 
Светофор будет работать на перекрёстке улиц Ленина и Советской

Завтра, 13 сентября, в Улан-Удэ заработает светофор на перекрёстке улиц Ленина и Советской. На перекрёстке введены существенные изменения в организации дорожного движения, сообщает управление по информационной политике.

На участке улицы Советской от улицы Ленина до здания администрации Советского района организовано одностороннее движение. Движение автомобилей по улице Советской от здания администрации Советская района в сторону улицы Ленина запрещено.

При движении по улице Ленина со стороны площади Советов разрешено движение транспорта только направо на улицу Советскую (в сторону улицы Смолина).

Для увеличения пропускной способности запрещена остановка транспортных средств на улице Советской (с правой стороны при движении со стороны улицы Смолина) в пределах зоны перекрёстка.


светофоры
 
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