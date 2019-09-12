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Парашютист из Бурятии дебютировал на конкурсе лучших пожарных России

Парашютист из Бурятии дебютировал на конкурсе лучших пожарных России
Общество,  Фото:РАЛХ
Виктор Филиппов впервые участвовал в конкурсе «Лучший лесной пожарный»

Парашютист-пожарный «Забайкальской базы авиационной охраны лесов» Виктор Филиппов из Улан-Удэ участвовал во всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный - 2019». Конкурс проходил в Москве.

Участвовали конкурсанты из 27 регионов России и Республики Беларусь, Виктор попал в десятку лучших. Также он отмечен в номинации «Лучший дебютант».

- За 2 года работы Виктор принял участие в тушении более 50 лесных пожаров, совершил несчётное количество спусков и прыжков с парашютом к труднодоступным местам тушения пожаров. Также он участвовал в ликвидации самого сложного вида пожара - верхового, в труднодоступных местах, где доставка техники невозможна, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Участие на всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный» Виктор принял впервые. По его словам, времени на подготовку к конкурсу совсем не оставалось – за три дня до поездки в Москву он прибыл с успешной ликвидации лесных пожаров в Северо-Байкальском районе, где парашютисты-пожарные вручную боролись с огнём.

- Все этапы конкурса были интересными, хоть и непростыми. Больше всего запомнилась полоса препятствий, она была максимально приближена к реальным условиям - наклонные брёвна играли роль поваленных деревьев в тайге. Хочется выразить благодарность за организацию данного конкурса. Считаю, что такие состязания не только ради призов и медалей, а в первую очередь, для общения и обмена опытом среди коллег из других регионов России. Организация на высшем уровне, а в свободное время была возможность заниматься спортом. Для нас провели экскурсию в Центральный музей Военно-Воздушных сил, на которой показали новую технику – свыше 100 самолётов и вертолётов, - делится впечатлениями парашютист-пожарный Виктор Филиппов.



На конкурсе проверяли знания закона, ориентирование на местности, способы и методы тушения пожаров. При прохождении соревнований на соответствие физической подготовке каждый из участников конкурса продемонстрировал отжимания на время, пробежку по 100-метровой дистанции с наполненным водой, 20- килограммовым ранцевым лесным огнетушителем и подтягивания на перекладине. Сложность испытанию придавали не только препятствия, но и ограничение по времени.

Самой зрелищной частью конкурса стала «Лесопожарная полоса препятствий», в ходе которой конкурсанты продемонстрировали навыки владения лесопожарным оборудованием и снаряжением, умение преодолевать препятствия и быстро перемещаться по пересечённой местности.

Условия испытаний были максимально приближены к реальности, которые пожарным нужно преодолеть на пути к очагу пожара. Судьи следили за каждым действием и шагом конкурсантов.
РАЛХ
 
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