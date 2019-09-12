В Бурятии на акциях помощи собрали 234 тысячи рублей

Общество, Фото: Министерство социальной защиты населения Бурятии

Средства направлены на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации



Северный отдел соцзащиты принял участие в традиционной осенней ярмарке «Праздник урожая», проводимой среди территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), организаций и активных жителей города Северобайкальска. На ней была представлена продукция собственного изготовления горожан - изобилие композиций из овощей, фруктов, ягод, хлебобулочных и кондитерских изделий, цветов и рукоделия.



Пока жюри оценивало конкурсантов, позитивное настроение мероприятия задавали творческие коллективы города, такие как образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз», ансамбль современного танца «Heart Beat», образцовая цирковая студия «Мы из КриЦа», ансамбль русской песни «Жемчужина Байкала», и военно-духовой оркестр войсковой части № 7628 под руководством военного дирижёра Анатолия Фибиха.



И, конечно, не обошлось без добрых дел. В этом году также продолжилась акция «Поможем друг другу», цель которой - поделиться своим урожаем с нуждающимися. Продуктовыми наборами обеспечено 28 семей горожан.



В Муйском районе Северный отдел соцзащиты совместно администрацией МО «Муйский район», депутатским корпусом и общественными организациями приняла участие в районной благотворительной ярмарке «Таксимо – территория добра», в рамках которой прошла акция «Помогите детям собраться в школу!».



На ярмарке работали несколько площадок: благотворительный «Банк вещей», «Школьная ярмарка», игровая программа для детей, мастер–классы от педагогов Дома творчества. Жители посёлка участвовали в беспроигрышной школьной лотерее. Деньги от реализации лотерии внесены в «копилку» общего фонда по оказанию помощи детям.



Общими силами собрано 234 тысячи рублей, 281 единица канцелярских товаров, в семьи ушло более 100 детских вещей. Всего в посёлке Таксимо помощью охвачено 156 семей, в которых воспитывается 246 школьников, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.





