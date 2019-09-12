В Бурятии спецназовцы показали подросткам приёмы самбо

Общество, Фото: Пресс-служба УФСИН по Бурятии

Мастер-класс состоялся для детей, состоящих на учёте



Сотрудники отдела специального назначения Байкал УФСИН России по Бурятии провели мастер-класс по боевому самбо. Участие в нём приняли подростки, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции. Мероприятие приурочили к 80-летию самбо.



Спецназовцы провели разминку для ребят, показали основные приёмы самбо, технику выполнения бросков и элементы защиты. В ходе мастер-класса ребятам рассказали о правилах и технике выполнения упражнений.



- Этот вид единоборства развивает физическую силу человека и духовную сторону, происходит процесс становления личности, дисциплины, воспитания силы духа и уважения к своим товарищам, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

