Мастер-класс состоялся для детей, состоящих на учёте
Сотрудники отдела специального назначения Байкал УФСИН России по Бурятии провели мастер-класс по боевому самбо. Участие в нём приняли подростки, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции. Мероприятие приурочили к 80-летию самбо.
Спецназовцы провели разминку для ребят, показали основные приёмы самбо, технику выполнения бросков и элементы защиты. В ходе мастер-класса ребятам рассказали о правилах и технике выполнения упражнений.
- Этот вид единоборства развивает физическую силу человека и духовную сторону, происходит процесс становления личности, дисциплины, воспитания силы духа и уважения к своим товарищам, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
В Бурятии спецназовцы показали подросткам приёмы самбо
Общество, Фото:
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