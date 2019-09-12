Подключение будет проходить поэтапно
Отопительный сезон в Иркутске начнётся с 16 сентября. По словам начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства Дмитрия Анчутина, запуск будет осуществляться поэтапно: сначала будут подключены социальные учреждения, затем – многоквартирные дома.
На сегодня в Иркутске процент готовности многоквартирных домов и учреждений социальной сферы к отопительному сезону составляет практически 100%. Работы по подготовке к подаче тепла завершены на всех котельных.
– Отопительный сезон должен начинаться не позднее 5 суток, на протяжении которых среднесуточная температура опустится ниже отметки «плюс восемь градусов», – подчеркнул Дмитрий Анчутин. – Сформирован необходимый запас угля и мазута – более 90% от нормы, поставки продолжаются в плановом режиме. Тепловые сети подготовлены на 95%, насосные станции – на 100 %, центральные тепловые пункты – на 99%.
Кроме того, с 16 сентября теплоснабжающие организации принимают заявки на подключение к теплу независимо от графика, если в доме холодно. Для этого будет достаточно заявления от старшего по дому или совета дома. Если жители дома хотели бы подключить батареи позже, необходимо направить в управляющую компанию решение общего собрания собственников. На основании протокола собрания теплосбытовая компания может произвести перерасчёт оплаты за отопление.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ отопительный сезон также начнётся с понедельника. Накануне жилинспекция проверила готовность домов в зиме.
В Иркутске отопительный сезон начнётся с понедельника
Общество, Фото:
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