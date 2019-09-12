Улан-удэнка отсудили за затопленную квартиру 252 тысяч

Общество, Фото: из архива

Квартиру улан-удэнки затопило по вине управляющей компании



Жительница Улан-Удэ обратилась в суд с иском о взыскании с управляющей компании материального ущерба и компенсации морального вреда, причинённого в результате затопления квартиры.



Женщина пострадала вследствие ненадлежащего выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома. Дождевые воды затопили квартиры из-за того, что рабочие сняли кровлю.



В результате затопления жительница понесла существенный ущерб, в квартире были повреждены потолки, двери, электрика, намокли стены и мебель.



Суд признал управляющую компанию виновной и постановил выплатить пострадавшей 232 тысячи рублей в счёт возмещения ущерба, а также расходы по оплате оценочной экспертизы в размере 20 тысяч рублей.



Однако оплачивать долг компания не спешила. Выплата суммы ущерба произошла только после наложения судебным приставом ареста на бытовую технику организации, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



