Квартиру улан-удэнки затопило по вине управляющей компании
Жительница Улан-Удэ обратилась в суд с иском о взыскании с управляющей компании материального ущерба и компенсации морального вреда, причинённого в результате затопления квартиры.
Женщина пострадала вследствие ненадлежащего выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома. Дождевые воды затопили квартиры из-за того, что рабочие сняли кровлю.
В результате затопления жительница понесла существенный ущерб, в квартире были повреждены потолки, двери, электрика, намокли стены и мебель.
Суд признал управляющую компанию виновной и постановил выплатить пострадавшей 232 тысячи рублей в счёт возмещения ущерба, а также расходы по оплате оценочной экспертизы в размере 20 тысяч рублей.
Однако оплачивать долг компания не спешила. Выплата суммы ущерба произошла только после наложения судебным приставом ареста на бытовую технику организации, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Улан-удэнка отсудили за затопленную квартиру 252 тысяч
Общество, Фото:
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