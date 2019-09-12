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Улан-удэнка отсудили за затопленную квартиру 252 тысяч

Улан-удэнка отсудили за затопленную квартиру 252 тысяч
Общество,  Фото:из архива
Квартиру улан-удэнки затопило по вине управляющей компании

Жительница Улан-Удэ обратилась в суд с иском о взыскании с управляющей компании материального ущерба и компенсации морального вреда, причинённого в результате затопления квартиры.

Женщина пострадала вследствие ненадлежащего выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома. Дождевые воды затопили квартиры из-за того, что рабочие сняли кровлю.

В результате затопления жительница понесла существенный ущерб, в квартире были повреждены потолки, двери, электрика, намокли стены и мебель.

Суд признал управляющую компанию виновной и постановил выплатить пострадавшей 232 тысячи рублей в счёт возмещения ущерба, а также расходы по оплате оценочной экспертизы в размере 20 тысяч рублей.

Однако оплачивать долг компания не спешила. Выплата суммы ущерба произошла только после наложения судебным приставом ареста на бытовую технику организации, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

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