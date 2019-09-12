Водоснабжение отсутствовало с воскресенья
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 сентября в 22:00 из-за аварии было отключено холодное водоснабжение в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ. Без водоснабжения остались потребители 6 домов частного сектора по улицам Оцимика, Новокузнецкая, 6 малоэтажных жилых домов ул. Оцимика, 28,19,12ж; ул. Пятницкого,2/2, 2/6, 2/7, корпус №3 детского сада №58 «Золушка».
9 сентября водоснабжение появилось в домах по улицам Оцимика, Новокузнецкая. Ремонтные работы продолжились.
11 сентября в 14:00 заменён участок водовода, подача водоснабжения была восстановлена всем потребителям. На время отсутствия блага цивилизации был в детский сад был организован подвоз воды.
Общее время отключения составило 64 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
В детсаду Улан-Удэ на третьи сутки появилась холодная воды
Общество, Фото:
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