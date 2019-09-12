 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Сентября

11 Сентября

Популярное

Улан-удэнцу условное осуждение заменили реальным лишением свободы

Улан-удэнцу условное осуждение заменили реальным лишением свободы
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина 7 раз совершил административные нарушения

47-летнему жителю Улан-Удэ отменено условное осуждение.

В марте 2018 года мужчина осуждён за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также на него были возложены дополнительные обязанности по ежемесячной регистрации в уголовно-исполнительной инспекции и запрете смены места жительства без уведомления.

В период испытательного срока осуждённый нарушал исполнение обязанностей, семь раз совершил административные правонарушения.

Суд отменил условное осуждение. Нарушителя взяли под стражу в зале суда. Его направили в колонию общего режима. 

Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ограничили движение на площади Советов
В Улан-Удэ ограничили движение на площади Советов
Общество, 12.09.2019
Это связано с подготовкой к праздничным мероприятиям
В Бурятии дождливая погода
В Бурятии дождливая погода
Общество, 12.09.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике днём местами дожди, местами с мокрым снегом
В Забайкалье вручат литературную премию
В Забайкалье вручат литературную премию
Общество, 11.09.2019
Имя лауреата станет известно 16 сентября
В Иркутске выберут лучшего ученика года
В Иркутске выберут лучшего ученика года
Общество, 11.09.2019
В конкурсе участвуют учащиеся 10-х и 11-х классов
В Чите пройдёт краевой финал турнира по русской лапте
В Чите пройдёт краевой финал турнира по русской лапте
Общество, 11.09.2019
В соревновании примут участие 16 команд
Иркутские борцы завоевали 3 медали на всероссийском турнире
Иркутские борцы завоевали 3 медали на всероссийском турнире
Общество, 11.09.2019
В копилке команды – одно «серебро» и две «бронзы»
Забайкальский гиревик победил на ветеранском первенстве России
Забайкальский гиревик победил на ветеранском первенстве России
Общество, 11.09.2019
82 подъёма гири принесли ему золотую медаль
Опубликована программа чемпионата Сибири по боксу в Иркутске
Опубликована программа чемпионата Сибири по боксу в Иркутске
Общество, 11.09.2019
В соревнованиях примут участие команды из 10 сибирских регионов
Народы Забайкалья соберутся в Чите на спартакиаду
Народы Забайкалья соберутся в Чите на спартакиаду
Общество, 11.09.2019
В соревнованиях примут участие порядка 10 диаспор и общин
В Иркутске состоится международная художественная выставка-конкурс
В Иркутске состоится международная художественная выставка-конкурс
Общество, 11.09.2019
В работе мероприятия будут участвовать представители России, Южной Кореи, Китая, Монголии и Израиля
В Бурятии молодёжь посоревнуется в пешеходном туризме
В Бурятии молодёжь посоревнуется в пешеходном туризме
Общество, 11.09.2019
В Улан-Удэ начнут разыгрывать туристский кубок Республики
В Иркутске проведут всероссийские соревнования по художественной гимнастике
В Иркутске проведут всероссийские соревнования по художественной гимнастике
Общество, 11.09.2019
В состязаниях примут участие юные спортсменки из Улан-Удэ и Читы
В Чите появится самая большая школа в Забайкалье
В Чите появится самая большая школа в Забайкалье
Общество, 11.09.2019
Рядом с микрорайоном Октябрьским построят школу на 1100 мест
На турнир по джиу-джитсу в Иркутске приедут монголы
На турнир по джиу-джитсу в Иркутске приедут монголы
Общество, 11.09.2019
Также ожидается приезд спортсменов из Азербайджана и Кыргызстана
Иркутянка выиграла летний кубок Союза конькобежцев России
Иркутянка выиграла летний кубок Союза конькобежцев России
Общество, 11.09.2019
Ангарчанка стала второй среди юниорок

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^