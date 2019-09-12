Улан-удэнцу условное осуждение заменили реальным лишением свободы



Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



47-летнему жителю Улан-Удэ отменено условное осуждение.В марте 2018 года мужчина осуждён за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также на него были возложены дополнительные обязанности по ежемесячной регистрации в уголовно-исполнительной инспекции и запрете смены места жительства без уведомления.В период испытательного срока осуждённый нарушал исполнение обязанностей, семь раз совершил административные правонарушения.Суд отменил условное осуждение. Нарушителя взяли под стражу в зале суда. Его направили в колонию общего режима.