В Улан-Удэ ограничили движение на площади Советов

Это связано с подготовкой к праздничным мероприятиям



С 00:00 12 сентября до 24:00 15 сентября включительно введены ограничения движения личного транспорта в районе площади Советов в Улан-Удэ.



Это связано с подготовкой праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

