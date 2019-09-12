Это связано с подготовкой к праздничным мероприятиям
С 00:00 12 сентября до 24:00 15 сентября включительно введены ограничения движения личного транспорта в районе площади Советов в Улан-Удэ.
Это связано с подготовкой праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ ограничили движение на площади Советов
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