В Бурятии дождливая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, по республике днём местами дожди, местами с мокрым снегом



Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 15-20 м/с. Температура днём 12-17, местами до 5-10 тепла.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём 13-15 тепла.



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