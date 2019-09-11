Улан-Удэ присоединится к «Турниру доверия»

Участников турнира поприветствует популярный актёр известного телесериала «Молодёжка» Владислав Канопка
Общероссийская просветительская акция для школьников «Турнир доверия» пройдёт с 13 по 20 сентября в школах № 4, 5, 8, 22, 37, 48, 49 и Мариинской школе-интернате.
Торжественное открытие мероприятия состоится 13 сентября в 10:00 в актовом зале средней школы № 49. Участников турнира поприветствует популярный актёр известного телесериала «Молодёжка» Владислав Канопка.
В рамках акции более 1000 школьников на время смогут стать знатоками игры «Что? Где? Когда?» и ответить на вопросы о детском телефоне доверия, о дружбе и взаимопомощи, отношениях с родителями и учителями, узнать много нового о работе экстренной психологической службы.
Игра будет проходить в каждой школе в 3 раунда: между 4-7 классами, 8-9 классами и 10-11 классами.
В разработке вопросов для игры приняли участие известные актёры, знатоки телевизионной игры «Что? Где? Когда?», психологи детского телефона доверия, знаменитые телеведущие и блогеры. Участников ждут видео-вопросы, вопросы-ситуации и вопрос-задание «чёрный ящик».
- Сложность и глубина вопросов учитывают возраст участников. Ответы игроков будет комментировать психолог. В каждом комментарии он постарается вывести ребят на разговор о непростых ситуациях и трудностях, с которыми сталкивается каждый подросток, о сложных вопросах, на которые приходится искать ответы. Разлад в отношениях со сверстниками или родителями, конфликты с одноклассниками и учителями, трудности в учёбе, дружба и первая любовь, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Справка:
Общероссийская просветительская акция для школьников «Турнир доверия» направлена на продвижение единого общероссийского номера детского телефона доверия (с федеральным номером 8-800-2000-122). Пройдёт в середине сентября 2019 года в 12 городах России (Севастополе, Кургане, Ижевске, Йошкар-Оле, Черкесске, Великом Новгороде, Владивостоке, Якутске, Кемерово, Кызыле, Брянске и Улан-Удэ). В Улан-Удэ акция пройдёт впервые.
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Участников турнира поприветствует популярный актёр известного телесериала «Молодёжка» Владислав Канопка
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