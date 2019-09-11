В Бурятии осуждённые женщины пробудили в себе материнские инстинкты

Разработанная сотрудником бурятского УФСИН программа стала лучшей в конкурсе профессионального мастерства



Психокоррекционная программа по работе с осуждёнными женщинами, разработанная сотрудником УФСИН по Бурятии признана лучшей в уголовно-исполнительной системе России. Конкурс профессионального мастерства проводился среди работников психологических подразделений учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. На финальном этапе конкурса, который проходил в Академии ФСИН России, рассматривалось 16 работ.



Лучшей психокоррекционной программой стала разработанная психологом КП-3 УФСИН по Бурятии Екатериной Цыбенжаповой программа «Цветы жизни». Она направлена на формирование и развитие материнских чувств и будущего ответственного родительства у женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Участие в программе приняли 16 осуждённых женщин.



В рамках программы прошли занятия, на которых осуждённые обучались определенным техникам – релаксации, снижению импульсивности, саморегуляции, снижению тревожности и неуверенности в себе, эмоциональному сближению детей и матерей, методике прояснения жизненных ценностей, навыкам слышать и слушать ребенка и многим другим.



Также в рамках курса осуждённым показали спектакль Бурятского драмтеатра «Подснежники отца и матери» и документальный казахский фильм «Освобожденная».



По результатам проведенных мероприятий у женщин изменился тип родительского отношения с неэффективного на эффективный, и большинство матерей стали ощущать эмоциональное благополучие, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

