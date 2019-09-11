 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Сентября

Доступная мода: Кировская меховая фабрика представит в Улан-Удэ коллекцию сезона 2019/20

10 Сентября

Популярное

В Бурятии осуждённые женщины пробудили в себе материнские инстинкты

В Бурятии осуждённые женщины пробудили в себе материнские инстинкты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Разработанная сотрудником бурятского УФСИН программа стала лучшей в конкурсе профессионального мастерства

Психокоррекционная программа по работе с осуждёнными женщинами, разработанная сотрудником УФСИН по Бурятии признана лучшей в уголовно-исполнительной системе России. Конкурс профессионального мастерства проводился среди работников психологических подразделений учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. На финальном этапе конкурса, который проходил в Академии ФСИН России, рассматривалось 16 работ.

Лучшей психокоррекционной программой стала разработанная психологом КП-3 УФСИН по Бурятии Екатериной Цыбенжаповой программа «Цветы жизни». Она направлена на формирование и развитие материнских чувств и будущего ответственного родительства у женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Участие в программе приняли 16 осуждённых женщин.

В рамках программы прошли занятия, на которых осуждённые обучались определенным техникам – релаксации, снижению импульсивности, саморегуляции, снижению тревожности и неуверенности в себе, эмоциональному сближению детей и матерей, методике прояснения жизненных ценностей, навыкам слышать и слушать ребенка и многим другим.

Также в рамках курса осуждённым показали спектакль Бурятского драмтеатра «Подснежники отца и матери» и документальный казахский фильм «Освобожденная».

По результатам проведенных мероприятий у женщин изменился тип родительского отношения с неэффективного на эффективный, и большинство матерей стали ощущать эмоциональное благополучие, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
осужденные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянка выиграла летний кубок Союза конькобежцев России
Иркутянка выиграла летний кубок Союза конькобежцев России
Общество, 11.09.2019
Ангарчанка стала второй среди юниорок
В Бурятии получили первые семена для уникального банка семян
В Бурятии получили первые семена для уникального банка семян
Общество, 11.09.2019
Проект сохранит редкие и ценные лекарственные растения
Улан-Удэ присоединится к «Турниру доверия»
Улан-Удэ присоединится к «Турниру доверия»
Общество, 11.09.2019
Участников турнира поприветствует популярный актёр известного телесериала «Молодёжка» Владислав Канопка
В Улан-Удэ казаки посостязаются в фехтовании на шашках
В Улан-Удэ казаки посостязаются в фехтовании на шашках
Общество, 11.09.2019
«Забайкальские шермиции» пройдут в Улан-Удэ
В Бурятии осуждённые женщины пробудили в себе материнские инстинкты
В Бурятии осуждённые женщины пробудили в себе материнские инстинкты
Общество, 11.09.2019
Разработанная сотрудником бурятского УФСИН программа стала лучшей в конкурсе профессионального мастерства
Почти 13 тысяч детей приняли участие в уроках по защите персональных данных в ДФО
Почти 13 тысяч детей приняли участие в уроках по защите персональных данных в ДФО
Общество, 11.09.2019
Роскомнадзор продолжает активно проводить обучающие мероприятия с несовершеннолетними в рамках реализации Стратегии информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 года
Студенты спросили у лесников Бурятии, как побороть страх высоты
Студенты спросили у лесников Бурятии, как побороть страх высоты
Общество, 11.09.2019
В БГСХА прошла встреча лесников и студентов 
УФСИН Бурятии отремонтировал помещения интерната «Журавушка»
УФСИН Бурятии отремонтировал помещения интерната «Журавушка»
Общество, 11.09.2019
Детей временно увезли в другое учреждение 
В Улан-Удэ проверили подготовку домов к отопительному сезону
В Улан-Удэ проверили подготовку домов к отопительному сезону
Общество, 11.09.2019
В недавно построенной многоэтажке начальник жилищной инспекции обнаружила сразу несколько нарушений
Сотрудники Следственного управления Бурятии нарядились в костюмы сумоистов
Сотрудники Следственного управления Бурятии нарядились в костюмы сумоистов
Общество, 11.09.2019
Следственное управление по республике отметило годовщину создания спортивными мероприятиями
Хамбо Ламе Монголии подарили статую Будды из Бурятии
Хамбо Ламе Монголии подарили статую Будды из Бурятии
Общество, 11.09.2019
Статуя Будды Шакьямуни является визитной карточкой художественной мастерской Иволгинского дацана
Пять практик Бурятии участвуют во Всероссийском конкурсе
Пять практик Бурятии участвуют во Всероссийском конкурсе
Общество, 11.09.2019
Конкурс организован Агентством стратегических инициатив
Дошколята Бурятии поучаствовали в акции «Шагающий автобус»
Дошколята Бурятии поучаствовали в акции «Шагающий автобус»
Общество, 11.09.2019
Детям рассказали о безопасном поведении на дороге 
В Чите народным голосованием выбирают главную новогоднюю ёлку
В Чите народным голосованием выбирают главную новогоднюю ёлку
Общество, 11.09.2019
Горожанам нужно выбрать среди нескольких вариантов 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^