Роскомнадзор продолжает активно проводить обучающие мероприятия с несовершеннолетними в рамках реализации Стратегии информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 года
Так, за три месяца летних каникул территориальными управлениями Роскомнадзора по ДФО проведено 112 обучающих мероприятий, в которых приняли участие 12,8 тысяч подростков. Лекции проходили на базах летних оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания и центров дополнительного образования. Кроме того, совместными усилиями специалистов Роскомнадзора и Российского движения школьников проведено 16 мероприятия для детей.
Роскомнадзор как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных активно ведет информационно-публичную деятельность, направленную на формирование культуры ответственного отношения граждан к своим персональным данным. Ведомство планирует расширять сотрудничество с молодежными общественными организациями и объединениями, высшими учебными заведениями. В этих целях действует Молодежная палата Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор). В состав Молодежной палаты входят представители общественных организаций, студенческих объединений при вузах и федеральных органах власти.
Помимо информационно-разъяснительной работы с молодежью Роскомнадзор проводит обучающие мероприятия для операторов, осуществляющих обработку персональных данных. Специалисты ведомства разъясняют процедуру подачи в Роскомнадзор уведомлений об обработке персональных данных, информируют о том, как вести деятельность в рамках законодательства, не допуская нарушений.
Полезные ссылки:
Сайт Молодежной палаты - https://rkn.gov.ru/about/p538/p212/p892/
Портал персональных данных - https://pd.rkn.gov.ru/
Портал персональныеданные.дети - http://xn--80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--d1acj3b/
Почти 13 тысяч детей приняли участие в уроках по защите персональных данных в ДФО
Общество, Фото:
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