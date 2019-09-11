В БГСХА прошла встреча лесников и студентов
В рамках акции «Живи, лес!» в Бурятской сельхозакадемии прошла встреча сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов со студентами направления «Лесное дело».
- Студенты очень тепло встретили десантников-парашютистов. Лесной спецназ рассказал студентами о своей сложной, но такой нужной профессии, деятельности учреждения и перспективах развития таких профессий, как лётчик-наблюдатель и десантник-пожарный, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
По словам организаторов, беседа вызвала живой интерес и много вопросов у студентов. Например, о том, как перебороть страх высоты и прыгнуть с парашютом, и как стать такими же защитниками леса. В заключение, специалисты рассказали студентам интересные случаи на работе, а также поделились с ребятами секретами успеха в отважной профессии.
После беседы, сотрудники авиационной базы пригласили студентов для прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства.
Студенты спросили у лесников Бурятии, как побороть страх высоты
Общество, Фото:
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