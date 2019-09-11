УФСИН Бурятии отремонтировал помещения интерната «Журавушка»

Детей временно увезли в другое учреждение



Сотрудники УФСИН России по Бурятии и подведомственных ему учреждений помогли детскому дому-интернату для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».



В УФСИН обратилась исполняющая обязанности директора детского дома Марина Рогачева, с просьбой оказать помощь в косметическом ремонте помещений интерната.



- Сотрудники регионального ведомства не остались равнодушными и провели работы по благоустройству отделения для детей с ограниченной двигательной активностью. Всего они покрасили и побелили 10 помещений - спальни, игровые, буфет, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.



До окончания ремонтных работ всех ребятишек вывезли в другое учреждение, и они вернутся уже в отремонтированное, обновлённое здание.



Марина Рогачева поблагодарила помощников за оказанную помощь и вручила благодарственное письмо в адрес руководства ведомства.



Всего в детском доме-интернате проживает 55 детей от четырёх до восемнадцати лет, с тяжёлыми множественными нарушениями развития, из них на постоянном постельном режиме – 12. Дети нуждаются в регулярном постороннем уходе и наблюдении.





