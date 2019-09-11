В Улан-Удэ проверили подготовку домов к отопительному сезону

По результатам прошлогодней проверки три управляющие организации были привлечены к административной ответственности и оплатили штрафы от 125 до 250 тысяч рублей. Всего в Улан-Удэ в настоящий момент 105 управляющих организаций.









Главный инженер управляющей организации «Ангара» Виктор Логунов пообещал устранить все нарушения до 15 сентября. Всего ООО «Ангара» обслуживает 6 многоквартирных домов.









Тем не менее он пообещал устранить нарушение, предоставить акт и фотоотчет. В целом, подъезды пятиэтажки чистые, там установлены пластиковые окна и недавно сделан ремонт. ООО «СТАФ» обслуживает 33 дома.









Она добавила, что жители города могут обратиться в управление муниципальной жилищной инспекции если считают, что их дом не подготовлен к отопительному сезону. Управляющие компании должны получить паспорт готовности до 15 сентября, но надзорные органы могут провести проверку в любое время.











