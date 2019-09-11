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В Улан-Удэ проверили подготовку домов к отопительному сезону

В Улан-Удэ проверили подготовку домов к отопительному сезону
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В недавно построенной многоэтажке начальник жилищной инспекции обнаружила сразу несколько нарушений

Сегодня управление муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ совместно с прокуратурой проверили многоквартирные дома в Октябрьском районе на предмет выполнения требований по подготовке к отопительному сезону. Подготовка жилфонда к осенне-зимнему периоду должна быть завершена к 15 сентября.

Началась проверка две недели назад, в Железнодорожном районе были выявлены грубые нарушения – у управляющих компаний «Эталон-С» и «МКС-Улан-Удэ» отсутствовали акты промывки и опрессовки системы отопления. За такое нарушение управляющие организации платят штраф в размере от 250 до 300 тысяч и лишаются лицензии, а многоквартирный дом исключается из реестра лицензиатов.

По результатам прошлогодней проверки три управляющие организации были привлечены к административной ответственности и оплатили штрафы от 125 до 250 тысяч рублей. Всего в Улан-Удэ в настоящий момент 105 управляющих организаций.



Сегодня были проверены два дома – на улице Ключевской, 60а – многоэтажный дом, построенный в 2012 году, и пятиэтажка по улице Жердева, 128, построенная в 1976 году. В недавно построенной многоэтажке начальник жилищной инспекции Алёна Азаревеч обнаружила сразу несколько нарушений: частично отсутствует теплоизоляция, на крыше – сломанные двери вентиляционной шахты, незапертые распределительные щитки. Кроме того, у входа в подвал и на крыше скопилось довольно много мусора, а из помещения мусоропровода исходил неприятный запах.

- Вы эти работы должны были делать с мая. Мы же не можем каждый раз ходить и «тыкать»: уберите мусор, сделайте дверь. Вы должны были предоставить готовую картинку, чтобы мы вам подписали акт, а вы спокойно запускались, - сказала Алёна Азаревич.

Главный инженер управляющей организации «Ангара» Виктор Логунов пообещал устранить все нарушения до 15 сентября. Всего ООО «Ангара» обслуживает 6 многоквартирных домов.



В доме на улице Жердева, 128 обнаружено единственное нарушение, связанное с теплоизоляцией.

- Мы работаем по постановлению Госстроя Российской Федерации №290, перечень постановления обширный и финансово он не подкреплен. Поэтому мы вынуждены работать с тем тарифом, который у нас есть. Частичное отсутствие изоляции не влияет на качество коммунальных услуг, - заявил руководитель управляющей компании «СТАФ» Альберт Суранов.

Тем не менее он пообещал устранить нарушение, предоставить акт и фотоотчет. В целом, подъезды пятиэтажки чистые, там установлены пластиковые окна и недавно сделан ремонт. ООО «СТАФ» обслуживает 33 дома.



- Проверка по подготовке к отопительному периоду проводится ежегодно совместно с прокурорами районов. В прошлом году мы проверили 51 многоквартирных домов и 6 управляющих организаций, в этом году проверяем 24 управляющие организации и 4 ТСЖ. Мы ежегодно проводим мониторинг и анализ поступивших жалоб и неисполненных предписаний, также мы учитываем информацию ТГК-14 - так мы выбираем управляющие организации для проверки. С этой недели мы начали проводить проверку по Октябрьскому району, грубых нарушений пока не обнаружено. В целом я считаю, что эти два дома готовы к отопительному сезону, а те незначительные нарушения будут устранены в ближайшие дни, - подвела итог начальник управления муниципальной жилищной инспекции Алёна Азаревич.

Она добавила, что жители города могут обратиться в управление муниципальной жилищной инспекции если считают, что их дом не подготовлен к отопительному сезону. Управляющие компании должны получить паспорт готовности до 15 сентября, но надзорные органы могут провести проверку в любое время.



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