Сотрудники Следственного управления Бурятии нарядились в костюмы сумоистов





Справка:



7 сентября 2007 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1004 «Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации.



Следственные подразделения были выведены из состава органов прокуратуры и стали процессуально независимы. Одновременно произошло создание следственных управлений по субъектам Российской Федерации, в том числе и в Республике Бурятия.



С января 2011 ведомство изменило название, утратив приставку «при прокуратуре», и стало полностью самостоятельной структурой.



В настоящее время в Бурятии действуют 15 территориальных следственных подразделений, из них 9 межрайонных следственных отделов.



