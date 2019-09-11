Сотрудники Следственного управления Бурятии нарядились в костюмы сумоистов

7 сентября следственное управление по Бурятии провело спортивное мероприятие в формате тимбилдинга для сотрудников, приуроченное ко Дню образования Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Открывая мероприятие, исполняющий руководителя следственного управления Сергей Базаров поздравил коллектив следственного управления со знаменательной датой, пожелал всем успехов по службе, здоровья, благополучия всем семьям сотрудников управления.
По словам организаторов, спортивные мероприятия прошли в тёплой, дружественной атмосфере, повысили командный дух сотрудников.
Справка:
7 сентября 2007 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1004 «Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации.
Следственные подразделения были выведены из состава органов прокуратуры и стали процессуально независимы. Одновременно произошло создание следственных управлений по субъектам Российской Федерации, в том числе и в Республике Бурятия.
С января 2011 ведомство изменило название, утратив приставку «при прокуратуре», и стало полностью самостоятельной структурой.
В настоящее время в Бурятии действуют 15 территориальных следственных подразделений, из них 9 межрайонных следственных отделов.