Хамбо Ламе Монголии подарили статую Будды из Бурятии

7 сентября в дацане Гандантэгченлин (Улан-Батор, Монголия) состоялось торжественное открытие и освящение нового Согчен дугана «Бат Цагаан» - соборного храма крупнейшего буддийского монастыря Монголии. Делегацию от Буддийской традиционной Сангхи России на торжествах возглавлял Дид Хамбо Лама по Забайкальскому краю Цырен Дондукбаев.











Статуя Будды Шакьямуни, подаренная на открытие дугана, является визитной карточкой художественной мастерской «Эрхим Дархан». Для будущего алтаря строящегося Согчен дугана Иволгинского дацана будет отлита тысяча таких статуй - как символ тысячи Будд, которые, согласно Учению, должны будут прийти в этом периоде.







На открытии нового Согчен дугана дацану в Монголии подарили статую Будды от Сангхи РоссииЦырен лама Дондукбаев вручил Хамбо Ламе дацана Дэмбэрэлийну Чойжамцу поздравительный адрес от XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. Он преподнёс ему в подарок уникальную статую Будды Шакьямуни от Сангхи России. Эта статуя была выполнена бурятскими мастерами и отлита из бронзы в художественной мастерской «Эрхим Дархан» Иволгинского дацана.- Гандантэгченлин - один из старейших буддийских монастырей монгольского мира - он ведёт свою историю с 1835 года. Именно этот дацан был единственным местом, где с 1970 года могли получать религиозное буддийское образование советские молодые люди. Выпускниками Буддийского университета имени Дзанабадзара являются действующий Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, Дид Хамбо Лама Цырен Дондукбаев и другие известные ламы России, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.