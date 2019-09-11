 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Сентября

Доступная мода: Кировская меховая фабрика представит в Улан-Удэ коллекцию сезона 2019/20

10 Сентября

Популярное

Пять практик Бурятии участвуют во Всероссийском конкурсе

Пять практик Бурятии участвуют во Всероссийском конкурсе
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс организован Агентством стратегических инициатив

В Бурятии завершился региональный этап всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России. Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

В федеральный этап конкурса от Бурятии прошли пять практик и инициатив. На номинацию «Городское развитие и инфраструктура» претендует практика администрации города «Энергосервисный контракт по модернизации системы уличного освещения Улан-Удэ». Город представит опыт, который привёл к снижению энергозатрат и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов.

В номинации «Туризм и культура» Бурятию конкурса участвует администрация Заиграевского района с практикой «Развитие этнокультурного и познавательного туризма на основе сохранения национальных традиций и ценностей». Муниципалитет приводит в пример создание этнокультурного туристского комплекса «Ацагатская долина» как шаг в реализации приоритетного направления социально-экономической политики района - развитии туристской индустрии.

Министерством социальной защиты населения Бурятии несколько лет реализуется медиапроект «Семейный контролёр». С его помощь выявляют социально-опасные семьи, проводится профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, оказание помощи детям и женщинам, подвергшимся жестокому обращению в семье. Эта практика представит Бурятию в номинации «Социальное благополучие».

Муниципальное автономное образование дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Эдельвейс» из Улан-Удэ примет участие в номинации «Наука и образование». Практика «Организация и проведение «Трудовых смен» продемонстрирует опыт создания условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних в сфере дополнительного образования. «Эдельвейс» занимается официальным трудоустройством подростков на время каникул на различные вакансии с любым уровнем дохода.

Практика администрации главы и правительства Бурятии «Единая технологическая платформа сайтов исполнительных органов власти Республики Бурятия» претендует на место в номинации «Цифровое развитие». 27 сайтов исполнительных органов государственной власти республики и 23 сайта органов местного самоуправления размещены на единой платформе. Это облегчает поиск информации и, таким образом, способствует повышению привлекательности Бурятия для потенциальных инвесторов и экономических партнёров.

Конкурс призван выявить лучшие эффективные региональные и муниципальные практики и инициативы, инструменты решения актуальных социально-экономических задач регионального уровня. А в дальнейшем растиражировать данный положительный опыт в других регионах России.

В 2019 году тематика номинаций конкурса ориентирована на реализацию целей и задач, определённых указом президента страны «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

С 1 октября по 31 октября на крауд-платформе пройдёт голосование субъектов России за отобранные практики. Победители конкурса будут награждены в начале 2020 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

- Кроме того, среди субъектов Российской Федерации будут названы победители в номинациях «Регион-донор», лидирующий по количеству внедрения практик в других регионах, «Регион-наставник», активно участвующий в поддержке и сопровождении своих практик в других регионах, и «Регион – лидер изменений», успешно внедривший на своей территории наибольшее количество лучших практик, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Уже несколько практик Бурятии вошли в число победителей всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов страны.

В 2019 году - программа «Равный обучает равного» по подготовке волонтёров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции - в номинации «Создание условий для развития волонтёрской (добровольческой) деятельности» и другие. В 2018 году - проект «Создание «мобильного рынка» сельскохозяйственной продукции» в номинации «Развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для развития бизнеса на селе».
АСИ Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Студенты спросили у лесников Бурятии, как побороть страх высоты
Студенты спросили у лесников Бурятии, как побороть страх высоты
Общество, 11.09.2019
В БГСХА прошла встреча лесников и студентов 
УФСИН Бурятии отремонтировал помещения интерната «Журавушка»
УФСИН Бурятии отремонтировал помещения интерната «Журавушка»
Общество, 11.09.2019
Детей временно увезли в другое учреждение 
В Улан-Удэ проверили подготовку домов к отопительному сезону
В Улан-Удэ проверили подготовку домов к отопительному сезону
Общество, 11.09.2019
В недавно построенной многоэтажке начальник жилищной инспекции обнаружила сразу несколько нарушений
Сотрудники Следственного управления Бурятии нарядились в костюмы сумоистов
Сотрудники Следственного управления Бурятии нарядились в костюмы сумоистов
Общество, 11.09.2019
Следственное управление по республике отметило годовщину создания спортивными мероприятиями
Хамбо Ламе Монголии подарили статую Будды из Бурятии
Хамбо Ламе Монголии подарили статую Будды из Бурятии
Общество, 11.09.2019
Статуя Будды Шакьямуни является визитной карточкой художественной мастерской Иволгинского дацана
Пять практик Бурятии участвуют во Всероссийском конкурсе
Пять практик Бурятии участвуют во Всероссийском конкурсе
Общество, 11.09.2019
Конкурс организован Агентством стратегических инициатив
Дошколята Бурятии поучаствовали в акции «Шагающий автобус»
Дошколята Бурятии поучаствовали в акции «Шагающий автобус»
Общество, 11.09.2019
Детям рассказали о безопасном поведении на дороге 
В Чите народным голосованием выбирают главную новогоднюю ёлку
В Чите народным голосованием выбирают главную новогоднюю ёлку
Общество, 11.09.2019
Горожанам нужно выбрать среди нескольких вариантов 
В Улан-Удэ ремонт теплотрассы на бульваре Карла Маркса завершится в конце сентября
В Улан-Удэ ремонт теплотрассы на бульваре Карла Маркса завершится в конце сентября
Общество, 11.09.2019
Благоустройство участка запланировано провести до 30 октября
В Бурятии впервые устроили фестиваль этномузыки, национальной кухни и ремёсел
В Бурятии впервые устроили фестиваль этномузыки, национальной кухни и ремёсел
Общество, 11.09.2019
В мероприятии приняли участие команды из районов Бурятии, Иркутской области и Монголии. ФОТО
В Иркутске открыли навигацкую школу
В Иркутске открыли навигацкую школу
Общество, 11.09.2019
Обучать будут представители Тихоокеанского флота и большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников»
В Бурятии детям напомнили о безопасном переходе через дорогу
В Бурятии детям напомнили о безопасном переходе через дорогу
Общество, 11.09.2019
Сотрудники ГИБДД провели урок дорожной безопасности
Жители Иркутской области отдали нуждающимся 16 тонн одежды и еды
Жители Иркутской области отдали нуждающимся 16 тонн одежды и еды
Общество, 11.09.2019
В регионе завершилась акция «Скажи мусору нет!»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^