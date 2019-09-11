Пять практик Бурятии участвуют во Всероссийском конкурсе

Конкурс организован Агентством стратегических инициатив
В Бурятии завершился региональный этап всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России. Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
В федеральный этап конкурса от Бурятии прошли пять практик и инициатив. На номинацию «Городское развитие и инфраструктура» претендует практика администрации города «Энергосервисный контракт по модернизации системы уличного освещения Улан-Удэ». Город представит опыт, который привёл к снижению энергозатрат и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов.
В номинации «Туризм и культура» Бурятию конкурса участвует администрация Заиграевского района с практикой «Развитие этнокультурного и познавательного туризма на основе сохранения национальных традиций и ценностей». Муниципалитет приводит в пример создание этнокультурного туристского комплекса «Ацагатская долина» как шаг в реализации приоритетного направления социально-экономической политики района - развитии туристской индустрии.
Министерством социальной защиты населения Бурятии несколько лет реализуется медиапроект «Семейный контролёр». С его помощь выявляют социально-опасные семьи, проводится профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, оказание помощи детям и женщинам, подвергшимся жестокому обращению в семье. Эта практика представит Бурятию в номинации «Социальное благополучие».
Муниципальное автономное образование дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Эдельвейс» из Улан-Удэ примет участие в номинации «Наука и образование». Практика «Организация и проведение «Трудовых смен» продемонстрирует опыт создания условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних в сфере дополнительного образования. «Эдельвейс» занимается официальным трудоустройством подростков на время каникул на различные вакансии с любым уровнем дохода.
Практика администрации главы и правительства Бурятии «Единая технологическая платформа сайтов исполнительных органов власти Республики Бурятия» претендует на место в номинации «Цифровое развитие». 27 сайтов исполнительных органов государственной власти республики и 23 сайта органов местного самоуправления размещены на единой платформе. Это облегчает поиск информации и, таким образом, способствует повышению привлекательности Бурятия для потенциальных инвесторов и экономических партнёров.
Конкурс призван выявить лучшие эффективные региональные и муниципальные практики и инициативы, инструменты решения актуальных социально-экономических задач регионального уровня. А в дальнейшем растиражировать данный положительный опыт в других регионах России.
В 2019 году тематика номинаций конкурса ориентирована на реализацию целей и задач, определённых указом президента страны «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
С 1 октября по 31 октября на крауд-платформе пройдёт голосование субъектов России за отобранные практики. Победители конкурса будут награждены в начале 2020 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
- Кроме того, среди субъектов Российской Федерации будут названы победители в номинациях «Регион-донор», лидирующий по количеству внедрения практик в других регионах, «Регион-наставник», активно участвующий в поддержке и сопровождении своих практик в других регионах, и «Регион – лидер изменений», успешно внедривший на своей территории наибольшее количество лучших практик, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Уже несколько практик Бурятии вошли в число победителей всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов страны.
В 2019 году - программа «Равный обучает равного» по подготовке волонтёров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции - в номинации «Создание условий для развития волонтёрской (добровольческой) деятельности» и другие. В 2018 году - проект «Создание «мобильного рынка» сельскохозяйственной продукции» в номинации «Развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для развития бизнеса на селе».
Пять практик Бурятии участвуют во Всероссийском конкурсе
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