Горожанам нужно выбрать среди нескольких вариантов
Администрация города Читы проводит опрос о том, какой должна быть новогодняя ёлка на главной площади столицы Забайкальского края. Предлагаются следующие варианты: «живая» ёлка, искусственная и металлический каркас с «живыми» ёлками.
Читинцев просят принять участие в опросе и высказать своё мнение в опросе, который размещён на главной странице официального сайта администрации, сообщает пресс-служба администрации города Читы.
В Чите народным голосованием выбирают главную новогоднюю ёлку
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