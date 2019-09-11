В Чите народным голосованием выбирают главную новогоднюю ёлку

Горожанам нужно выбрать среди нескольких вариантов



Администрация города Читы проводит опрос о том, какой должна быть новогодняя ёлка на главной площади столицы Забайкальского края. Предлагаются следующие варианты: «живая» ёлка, искусственная и металлический каркас с «живыми» ёлками.



Читинцев просят принять участие в опросе и высказать своё мнение в опросе, который размещён на главной странице официального сайта администрации, сообщает пресс-служба администрации города Читы.



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