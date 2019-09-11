Ангарчанин украл у наследников имущества сумму более 3 млн. рублей

Он не сообщил детям о смерти брата
Ангарский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путём обмана, совершенные в крупном и особо крупном размерах».
Злоумышленник, не являясь наследником первой очереди, узнав, что его родной брат, проживающий за пределами России, умер в декабре 2017 года, не сообщил его детям о смерти отца. Чтобы обогатиться, обратился к нотариусу, выдав себя за умершего брата, предъявив нотариусу его паспорт.
- Нотариус, введённая в заблуждение относительно личности обратившегося к ней гражданина, составила две доверенности от имени умершего на родственницу обвиняемого на право распоряжения ею объектами недвижимости, принадлежащими на праве собственности умершему - квартира, нежилое помещение, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В феврале 2018 года обвиняемый на основании заключённых договоров купли-продажи зарегистрировал на них право собственности. Таким образом наследникам первой очереди причинён ущерб на сумму более 2,6 миллионов рублей.
Кроме того, с февраля по август 2018 года злоумышленник украл денежные средства на сумму более 500 тысяч рублей, поступающих по договорам аренды с объектов недвижимости, которые он оформил в собственность на своё имя.
- Незаконная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками полиции на основании заявлений потерпевших, - уточняют в прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам 6 месяцам условно, с испытательным сроком 4 года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с него суммы причинённого ущерба.
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Общество, Фото:
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