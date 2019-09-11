Иркутянка выиграла летний кубок Союза конькобежцев России

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Ангарчанка стала второй среди юниорок



Спортсменки из Иркутской области успешно выступили на первых соревнованиях нового спортивного сезона по конькобежному спорту – на летнем кубке Союза конькобежцев России. Спортивное мероприятие состоялось 7 и 8 сентября в конькобежном центре «Коломна»



Во всероссийских соревнованиях приняли участие более 60 человек из Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Пермского и Забайкальского краёв, Челябинской, Московской, Тверской, Мурманской, Костромской и Иркутской областей.



Среди женщин две золотые медали завоевала иркутская спортсменка, мастер спорта России Дарья Филиппова. Она первой финишировала на дистанциях 1000 метров (результат 1.21,95) и 1500 метров (2.08,05). Дарья Филиппова занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» у заслуженного тренера России Сергея Слоева.



Среди юниорок ангарчанка Анастасия Батгауер выиграла серебряную медаль на дистанции 1000 метров с результатом 1.27,64 и бронзовую награду на дистанции 3000 метров, финишировав с результатом 4.50,31. Анастасия Батгауер занимается в спортивной школе олимпийского резерва «Ермак» в Ангарске у Николая Мельникова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

