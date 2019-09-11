Имя лауреата станет известно 16 сентября
16 сентября в Чите на музыкально-поэтическом вечере «Я пришёл к вам поэтом» состоится вручение премии губернатора Забайкальского края имени М. Е.Вишнякова в области литературы.
Премия имени российского поэта Михаила Евсеевича Вишнякова присуждается на протяжении десяти лет за создание наиболее талантливых литературных произведений, которые вносят существенный вклад в развитие культуры края и являются значимым культурным событием в Сибири и Дальнем Востоке. Лауреатами премии в разные годы становились Борис Макаров, Олег Димов, Вячеслав Вьюнов, Николай Ярославцев, Валентина Трухина, Юрий Курц, Геннадий Андрюк, Олег Петров.
Вручение премии пройдёт в 16:00 в малом зале Дома офицеров Забайкальского края, сообщает пресс-служба минкультуры региона.
В Забайкалье вручат литературную премию
Общество, Фото:
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