В Бурятии впервые устроили фестиваль этномузыки, национальной кухни и ремёсел

В мероприятии приняли участие команды из районов Бурятии, Иркутской области и Монголии. ФОТО
4 сентября в местности Вышка Тункинского района Бурятии состоялся I международный молодёжный фестиваль этномузыки, национальной кухни и народных ремёсел. На фестиваль съехались талантливые люди с районов Бурятии, Иркутской области и Монголии.
Так, к мероприятию присоединились сельские поселения Тункинского района – Монды, Хойто-Гол, Хужиры, Кыренское, Жемчуг, Тунка, Зун-Мурино, Далахай, Торы. Активное участие в выставке приняли тункинские ремесленники – Саян Танганов, Валентин Ошоров, Анастасия Тулуева, Анна Харламова, Владимир Убашеев, Андрей Хамаганов, Владимир Доржиев, Батор Хошкоев, Андрей Бутаков. Богатую национальную кухню продемонстрировала Наталья Боркина из местности Вышка.
Продемонстрировать свои таланты приехали представители Иволгинского, Тарбагатайского, Заиграевского, Джидинского районов Бурятии, города Байкальск. На фестиваль прибыли и представители села Турта Ханх сомона Хубсугульского аймака Монголии. Также в мероприятии участвовали Иркутская региональная общественная организация «Союз мастеров народного искусства «Оникс», национальный парк «Тункинский», центр дополнительного образования детей Тункинского района.
В рамках фестиваля проводились конкурсы на присуждение этномузыкальной премии «Energy», мастеровой премии «Хранители наследия», премии национальной кухни «Алтан аяга», а также выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции и дикоросов «Амтатай-2019». Мероприятие приурочили ко II республиканским детским сельским спортивным играм. Фестиваль будет проходить ежегодно.
- I международный фестиваль этномузыки, национальной кухни и народных ремёсел проводится с целью привлечения туристов к нам в район, популяризации сувенирного дела, развития национальной кухни, и чтобы наши молодые артисты исполняли наши народные песни. Этот фестиваль станет у нас традиционным, ежегодным. Гостей у нас хватает, ежегодно район посещает около 300 тысяч туристов, - рассказал «Байкал-Daily» глава Тункинского района Иван Альхеев.
Ремесленники на выставке-ярмарке представили калейдоскоп творческих работ. Были представлены живопись, сувенирная продукция, изделия из нефрита, тряпичные куклы, глиняные свистульки, украшения, вязаные вещи, скульптуры, картины из овечьей шерсти. Были проведены интерактивные мастер-классы по ткачеству, ехору, взбиванию масла (бэлмур), изготовлению матраца из овечьей шерсти.
Удивил разнообразием сувенирной продукции известный художник Саян Танганов. Мужчина начал заниматься творчеством с 1992 года. В его багаже сотни картин – пейзажи и жанровые работы. В своё время Саян Танганов придумал бурятских котов и начал их рисовать. А с 2015 года начал выпускать авторскую сувенирную продукцию – магниты, кружки, небольшие картины - с изображением своей живописи.
- До 2015 года я только картинами жил. А потом я начал фотографировать свои работы и придумал, как их наносить на различные поверхности, чтобы людям доступно было. Потому что картину напишешь, и она где-то там висит, и никто её не видит, она в забвении находится. А сейчас люди могут посмотреть на картины, и им это очень интересно, - поделился Саян Танганов.
Монгольскую сувенирную продукцию представил резчик по дереву, кости, мастер по обработке металла, скульптор Цэрэн Сандуйжав Сухэ-Баатар. Талант передался Сухэ-Баатору от его отца-умельца.
- У нас в сомоне живут более 3000 человек населения. Среди них, конечно, есть свои мастера, умельцы, певцы, танцоры. И сегодня мы представляем на Фестивале культуру Монголии. С нами приехал талантливый умелец Сухэ-Баатор, а также два певца Эрдэнэ Баатор и Батожаргал. Они будут сегодня выступать на сцене и исполнят народные эстрадные песни, - рассказал представитель монгольской команды Баяр Шаракшанов.
Местный скульптор Валентин Ошоров изготовил из гипса и минеральных наполнителей 150 снежных барсиков – символов II Республиканских детских спортивных игр. Умелец занимается изготовлением небольших скульптур полгода. Среди его работ – «Мальчик с кувшином (Хубунчик) на Аршане», «Влюблённая пара «Пик Любви» на Аршане», горный козел, буузы и другие.
На Фестивале гости имели возможность попробовать блюда бурятской и русской национальной кухни. Так на дегустацию были представлены различная белая пища, бурятская лапша, кровяные колбасы, боовы, саламаты, грибы, варенья, пирожки, мёд, ягоды, сыры, блины и тд.
В заключительной части фестиваля компетентное жюри подвело итоги.
Места распределились следующим образом:
Конкурс этномузыкальной премии «Energy». Номинация «Эстрадная песня»:
1 место - Андрей Шкурко, Заиграевский район
2 место - Цыпилма Доржиева, Иволгинский район
3 место - Правдин Жамсуев, Джидинский район
Номинация «Народная песня»:
1 место – Сырен-Жап Зарбаев, улус Хужиры, Тункинский район
2 место – Эрдэнэ Баатор, Ханх сомон, Хубсугульский аймак, Монголия
3 место – Сарюна Малакшанова, село Торы, Тункинский район
Конкурс мастеровой премии «Хранители наследия». Номинация «Живопись»:
1 место – Анастасия Тулуева, село Кырен, Тункинский район
2 место – Саян Танганов, посёлок Аршан, Тункинский район
3 место – Анна Харламова, село Монды, Тункинский район
Номинация «Современная одежда и атрибутика в национальном стиле»:
1 место – Светлана Еремина, Союз мастеров «ОНИКС», Иркутск
2 место – Валентин Ошоров, село Кырен, Тункинский район
3 место – Виктория Шубина, село Шимки, Тункинский район
Номинация «Художественная обработка металлов»:
1 место – Владимир Убашеев, посёлок Зун-Мурино, Тункинский район
Номинация «Художественная обработка дерева»:
1 место – Андрей Хамаганов, улус Хужиры, Тункинский район
2 место – Сухэ - Баатар, Ханх сомон, Хубсугульский аймак, Монголия
3 место – Андрей Бутаков, Национальный парк «Тункинский», село Кырен, Тункинский район
Номинация «Художественная обработка мягких материалов»:
1 место – Батор Хошкоев, посёлок Монды, Тункинский район
2 место – Маргарита Алешонкова, Союз мастеров «ОНИКС», Иркутск
3 место – Центр дополнительного образования детей, село Кырен, Тункинский район
Конкурс национальной кухни «Алтан аяга»:
1 место – СП «Зун-Мурино», Тункинский район
2 место – Наталья Боркина, местность Вышка, Тункинский район
3 место – СП «Хужиры», Тункинский район
Выставка-ярмарка «Амтатай – 2019»:
1 место – СП «Жемчуг», Тункинский район
2 место – Наталья Боркина, местность Вышка Тункинский район
3 место – Вера Власюк, село Тунка, Тункинский район
Путевку на пятидневный отдых на две персоны в курортную бальнеологическую лечебницу «Нилова-Пустынь» и одного барана в номинации «Лучшее сельское поселение» выиграло СП «Хужиры» Тункинского района, глава Бато Зарбаев.
Отметим, что инициатором проведения фестиваля выступило ТОС «Нилова-Пустынь» при поддержке муниципальных лечебниц «Курорты Тунки» и «Нилова-Пустынь». Фестиваль состоялся при непосредственной поддержке заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Цыбикжапова и министерства спорта и молодёжной политики. Весной этого года проект получил поддержку от министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия в размере 200 тысяч рублей.
В Бурятии впервые устроили фестиваль этномузыки, национальной кухни и ремёсел
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