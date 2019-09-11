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Жителям Бурятии предлагают выбрать «народного участкового»

Жителям Бурятии предлагают выбрать «народного участкового»
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Стартовал первый этап конкурса

Сегодня в Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2019». Он продлится с 11 по 20 сентября. На официальном сайте МВД по Бурятии размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.

- Победители определятся большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования, и пройдут во второй тур, где поборются за возможность представлять республику на всероссийском уровне, - сообщает пресс-служба республиканского министерства внутренних дел

Любой желающий сможет выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию «Народного участкового уполномоченного полиции», и проголосовать за него.

Голосование первого этапа завершится 19 сентября в 23:59.

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