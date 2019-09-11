Также ожидается приезд спортсменов из Азербайджана и Кыргызстана
Открытый областной турнир по джиу-джитсу «Baikal International» пройдёт с 14 по 15 сентября во дворце спорта «Труд» в Иркутске. Участие в соревнованиях примут более 250 спортсменов из разных регионов России, а также Монголии, Азербайджана и Кыргызстана.
В программе соревнований предусмотрены категории как для взрослых, так и для детей. Лучших спортсменов наградят в номинациях: «Лучшая техника», «Воля к победе», «Лучший старт в турнирах формата AGP». В составе сборной Иркутской области выступят чемпионка России 2018 года Валерия Шувалова, победители первенства России 2019 года Руслан Гусейнов и Каролина Меркушева.
- Конкуренция будет очень серьёзная, главные соперники для нас – это монголы, привезут очень сильный состав. Для наших спортсменов это хорошая проверка перед первенством мира, который пройдёт в начале ноября в Баку. Задача турнира «Baikal International» – укрепление международных связей, обмен опытом. Такие соревнования способствуют техническому росту наших ребят, – рассказал президент федерации джиу-джитсу Иркутской области Батор Ринчинэ.
Первый день соревнований начнется с 10:00 часов. Церемония открытия запланирована на 13:00 часов. Во второй день соревнований схватки начнутся с 10:00. Награждение победителей и призёров будет проходить сразу после окончания встреч в категориях. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
На турнир по джиу-джитсу в Иркутске приедут монголы
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