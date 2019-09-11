В Чите пройдёт краевой финал турнира по русской лапте

Общество, Фото: группа «Русская лапта в Забайкальском крае»

В соревновании примут участие 16 команд



В Чите 14 сентября стартует краевой финал турнира по русской лапте среди школьников. Соревнования пройдут в рамках губернаторского проекта «Спорт для всех – От дворового спорта к медалям».



На стадионе «Титовский» 16 команд из городов и районов Забайкальского края в течение двух дней оспорят право называться победителями. Свои предварительные заявки подали команды городского округа «Город Чита», Читинского, Приаргунского, Могочинского, Карымского, Балейского, Петровск-Забайкальского, Шелопугинского, Улётовского, Хилокского, Ононского, Борзинского, Чернышевского, Шилкинского районов, городов Петровск-Забайкальского и Краснокаменска. Об этом сообщает пресс-служба комитета физической культуры и спорта администрации Читы.

