В соревновании примут участие 16 команд
В Чите 14 сентября стартует краевой финал турнира по русской лапте среди школьников. Соревнования пройдут в рамках губернаторского проекта «Спорт для всех – От дворового спорта к медалям».
На стадионе «Титовский» 16 команд из городов и районов Забайкальского края в течение двух дней оспорят право называться победителями. Свои предварительные заявки подали команды городского округа «Город Чита», Читинского, Приаргунского, Могочинского, Карымского, Балейского, Петровск-Забайкальского, Шелопугинского, Улётовского, Хилокского, Ононского, Борзинского, Чернышевского, Шилкинского районов, городов Петровск-Забайкальского и Краснокаменска. Об этом сообщает пресс-служба комитета физической культуры и спорта администрации Читы.
В Чите пройдёт краевой финал турнира по русской лапте
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Имя лауреата станет известно 16 сентября
В конкурсе участвуют учащиеся 10-х и 11-х классов
В соревновании примут участие 16 команд
В копилке команды – одно «серебро» и две «бронзы»
82 подъёма гири принесли ему золотую медаль
В соревнованиях примут участие команды из 10 сибирских регионов
В соревнованиях примут участие порядка 10 диаспор и общин
В работе мероприятия будут участвовать представители России, Южной Кореи, Китая, Монголии и Израиля
В Улан-Удэ начнут разыгрывать туристский кубок Республики
В состязаниях примут участие юные спортсменки из Улан-Удэ и Читы
Рядом с микрорайоном Октябрьским построят школу на 1100 мест
Также ожидается приезд спортсменов из Азербайджана и Кыргызстана
Ангарчанка стала второй среди юниорок
Проект сохранит редкие и ценные лекарственные растения
Участников турнира поприветствует популярный актёр известного телесериала «Молодёжка» Владислав Канопка