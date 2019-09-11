Массовая посадка леса пройдёт в Бурятии

В Бурятии восстановят лес, уничтоженный пожаром три года назад



В рамках акции «Живи, лес!» 14 сентября в каждом районе Бурятии пройдёт осенняя посадка саженцев. Лесники облагородят придомовые территории, высадят аллеи, высадят саженцы в лесах, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



Центральным мероприятием акции в Бурятии станет массовая посадка леса в Заиграевском лесничестве. За день будет восстановлено 10 га леса, уничтоженного в результате лесного пожара 2016 года. Участники Акции высадят 37 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.



- В рамках акции «Живи, лес!» осенние мероприятия по посадке проводятся по всей России. Бурятия также присоединилась к данной акции лесовосстановления. Мы приглашаем всех желающих внести свой вклад в лесовосстановление и озеленение своего района, - рассказывает заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



Заявки на участие в посадке леса в Заиграевском районе принимаются по телефону 8 (3012) 41-06-66 или на почту oil@alh-rb.ru



Подробная информация о местах и времени проведения посадки в районах республики - в ближайшем лесничестве.

