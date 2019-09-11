В нацпарке Бурятии установят 88 солонцов с лакомствами

Уже засыпано 440 кг соли



Ежегодно в национальном парке «Тункинский» устанавливают солонцы, кормовые поля, искусственные основания под хатки, галечники и порхалища. Всё это делается для подкормки обитателей леса.



В этом году на четырёх инспекторских участках запланировано устройство 88 солонцов.



Так, аршанские государственные инспекторы обновили и установили 22 солонца. В них засыпали 440 килограммов соли.



- Проведение биотехнических мероприятий на особо охраняемых природных территориях является неотъемлемой частью работы госинспекторов. Ведь подобные работы способствуют увеличению численности животных в природных условиях, - сообщили в Тункинском нацпарке.

