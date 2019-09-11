В Чите появится самая большая школа в Забайкалье

Рядом с микрорайоном Октябрьским построят школу на 1100 мест
Больше тысячи детей из Читы будут получать образование в самых современных условиях. В столице Забайкальского края началось строительство школы на 1100 мест, которая станет самой большой в регионе.
Школа появится возле нового микрорайона города – Октябрьского, который сейчас активно застраивается. Строители уже приступили к подготовке фундамента будущего образовательного учреждения.
- Это будет самая современная и самая большая в Чите школа. Здание возводят по типовому проекту школы, построенной на юге России – в городе Краснодаре. Появление этого образовательного учреждения – ещё один важный шаг в решении проблем школьного образования в краевой столице, – рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Виктор Паздников.
Школа станет первым общеобразовательным учреждением в столице Забайкалья, построенным за последние 30 лет. Трехэтажный объект будет состоять из пяти блоков. В нём будут предусмотрены актовый и два спортивных зала, зоны отдыха, медпункт. Пришкольную территорию благоустроят, оборудуют спортивные зоны с площадками для футбола и других игр. Срок ввода образовательного учреждения в эксплуатацию – 2020 год.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2019 году завершилось строительство школы-детского сада в селе Большая Тура Карымского района, образовательное учреждение рассчитано на 156 учеников и 75 дошколят. В ближайшее время ожидается заключение контракта на завершение строительства школы в поселке Баляга Петровск-Забайкальского района. Также на 2021 год запланирован ввод в эксплуатацию школы-детского сада на 620 человек в посёлке Могзон Хилокского района. Кроме того, в краевой столице началось строительство детского сада на улице Космонавтов в микрорайоне КСК. К концу 2020 года здание должно быть сдано в эксплуатацию, оно сможет принять 192 воспитанника. В 2020 году запланирован старт строительства в краевой столице ещё одного детского сада на 120 мест – в микрорайоне Хороший. К началу октября ожидается получение заключения госэкспертизы по данному объекту.
Также продолжается масштабная работа по строительству яслей в регионе. В этом году в Забайкалье уже ввели в эксплуатацию 16 корпусов. До конца года планируется запустить в работу ещё 17 пристроек. В 2020 году появится 25 таких пристроек на 964 места. В 2021 году планируется запустить в работу 13 яслей.
В Чите появится самая большая школа в Забайкалье
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