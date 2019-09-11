Мастера маникюра из Бурятии выиграли международный чемпионат









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОБУЧЕНИЕ МАНИКЮР УЛАН-УДЭ (@smirnova_nails03) 10 Сен 2019 в 6:18 PDT



Мастера маникюра представили необычные образы, которые покорили жюри. Подготовка к чемпионату заняла два месяца.



В комментариях подписчицы страницы поздравляют с победой и желают дальнейших успехов. «Это просто огонь! Самые крутые работы», «Круто получилось», «Молодцы», восхищаются комментаторы.



Екатерина пояснила, что «расслаблять нельзя», скоро мастериц ждут соревнования на Кипре.

Мастера маникюра представили необычные образы, которые покорили жюри. Подготовка к чемпионату заняла два месяца.В комментариях подписчицы страницы поздравляют с победой и желают дальнейших успехов. «Это просто огонь! Самые крутые работы», «Круто получилось», «Молодцы», восхищаются комментаторы.Екатерина пояснила, что «расслаблять нельзя», скоро мастериц ждут соревнования на Кипре.

















Мастера нейл-индустрии Бурятии взяли золото на III международном чемпионате «Золотая королева – 2019». Мероприятие проходило в городе Тула.О победе сообщила на своей странице в Instagram инструктор девушек Екатерина Смирнова.- Мои ученицы взяли первые места. Лариса Михайлова в категории «Дебют» (образ с шипами), Филиппова Екатерина в категории «Мастер» (образ индеец) и моё творение «Мать дракона» принесло мне золото в категории «Инструктор», - эмоционально поделилась Екатерина.