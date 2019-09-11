 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Сентября

Доступная мода: Кировская меховая фабрика представит в Улан-Удэ коллекцию сезона 2019/20

10 Сентября

Популярное

Мастера маникюра из Бурятии выиграли международный чемпионат

Мастера маникюра из Бурятии выиграли международный чемпионат
Общество, 
Нейл-мастера Бурятии представили яркие образы

Мастера нейл-индустрии Бурятии взяли золото на III международном чемпионате «Золотая королева – 2019». Мероприятие проходило в городе Тула.

О победе сообщила на своей странице в Instagram инструктор девушек Екатерина Смирнова.

- Мои ученицы взяли первые места. Лариса Михайлова в категории «Дебют» (образ с шипами), Филиппова Екатерина в категории «Мастер» (образ индеец) и моё творение «Мать дракона» принесло мне золото в категории «Инструктор», - эмоционально поделилась Екатерина.




Мастера маникюра представили необычные образы, которые покорили жюри. Подготовка к чемпионату заняла два месяца.

В комментариях подписчицы страницы поздравляют с победой и желают дальнейших успехов. «Это просто огонь! Самые крутые работы», «Круто получилось», «Молодцы», восхищаются комментаторы.

Екатерина пояснила, что «расслаблять нельзя», скоро мастериц ждут соревнования на Кипре. 




конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Массовая посадка леса пройдёт в Бурятии
Массовая посадка леса пройдёт в Бурятии
Общество, 11.09.2019
В Бурятии восстановят лес, уничтоженный пожаром три года назад
Мастера маникюра из Бурятии выиграли международный чемпионат
Мастера маникюра из Бурятии выиграли международный чемпионат
Общество, 11.09.2019
Нейл-мастера Бурятии представили яркие образы
Чемпионка Европы Дарима Сандакова не примет участие в домашнем чемпионате мира
Чемпионка Европы Дарима Сандакова не примет участие в домашнем чемпионате мира
Общество, 11.09.2019
При этом Дарима Сандакова не потеряет шансы на участие в Олимпийских играх
Женская сборная России по боксу прилетела в Бурятию: фоторепортаж
Женская сборная России по боксу прилетела в Бурятию: фоторепортаж
Общество, 11.09.2019
Перед чемпионатом мира по боксу спортсменки окунутся в Байкал
В Улан-Удэ проведут техосмотр маломерных судов
В Улан-Удэ проведут техосмотр маломерных судов
Общество, 11.09.2019
Техосмотр состоится 28 сентября
Чита «дышала» в унисон с артистами из Улан-Удэ
Чита «дышала» в унисон с артистами из Улан-Удэ
Общество, 11.09.2019
5 сентября в Чите Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева показал спектакль для подростков «Вдох-выдох» в постановке Сергея Левицкого по пьесе Юлии Тупикиной
В Бурятии выполнили 14% плана вакцинации от грипп
В Бурятии выполнили 14% плана вакцинации от грипп
Общество, 11.09.2019
На сегодня привиты более 69 тысяч человек
Отходы фенольного озера увезут из Бурятии в другой регион
Отходы фенольного озера увезут из Бурятии в другой регион
Общество, 11.09.2019
В Улан-Удэ началось обсуждение проекта ликвидации печально известного фенольного озера
В Иркутске фотографы покажут красоты Байкала
В Иркутске фотографы покажут красоты Байкала
Общество, 11.09.2019
Завтра состоится фотовыставка «Байкал у нас один!»
В Бурятии запустили «горячую линию» по качеству рыбы и мяса
В Бурятии запустили «горячую линию» по качеству рыбы и мяса
Общество, 11.09.2019
Жители республики смогут получать ответы на вопросы в круглосуточном режиме
Боксёр из Бурятии узнал первого соперника на чемпионате мира
Боксёр из Бурятии узнал первого соперника на чемпионате мира
Общество, 11.09.2019
Георгий Кушиташвили из Бурятии скоро вступает в борьбу на чемпионате мира по боксу
В Иволгинском районе Бурятии родился 300-й малыш
В Иволгинском районе Бурятии родился 300-й малыш
Общество, 11.09.2019
Мальчик появился на свет в начале августа
Эколог собирает деньги на поездку бурятского рыбака в Японию
Эколог собирает деньги на поездку бурятского рыбака в Японию
Общество, 11.09.2019
Рыбак из Бурятии может попасть на международный фестиваль в Японии
Улан-удэнские «дольщики» пожаловались в прокуратуру
Улан-удэнские «дольщики» пожаловались в прокуратуру
Общество, 11.09.2019
На приём в прокуратуру обратилось 30 человек

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^