Мастера маникюра из Бурятии выиграли международный чемпионат

Нейл-мастера Бурятии представили яркие образы
Мастера нейл-индустрии Бурятии взяли золото на III международном чемпионате «Золотая королева – 2019». Мероприятие проходило в городе Тула.
О победе сообщила на своей странице в Instagram инструктор девушек Екатерина Смирнова.
- Мои ученицы взяли первые места. Лариса Михайлова в категории «Дебют» (образ с шипами), Филиппова Екатерина в категории «Мастер» (образ индеец) и моё творение «Мать дракона» принесло мне золото в категории «Инструктор», - эмоционально поделилась Екатерина.
Мастера маникюра представили необычные образы, которые покорили жюри. Подготовка к чемпионату заняла два месяца.
В комментариях подписчицы страницы поздравляют с победой и желают дальнейших успехов. «Это просто огонь! Самые крутые работы», «Круто получилось», «Молодцы», восхищаются комментаторы.
Екатерина пояснила, что «расслаблять нельзя», скоро мастериц ждут соревнования на Кипре.
В Бурятии восстановят лес, уничтоженный пожаром три года назад
Уже засыпано 440 кг соли
Нейл-мастера Бурятии представили яркие образы
При этом Дарима Сандакова не потеряет шансы на участие в Олимпийских играх
Перед чемпионатом мира по боксу спортсменки окунутся в Байкал
Техосмотр состоится 28 сентября
5 сентября в Чите Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева показал спектакль для подростков «Вдох-выдох» в постановке Сергея Левицкого по пьесе Юлии Тупикиной
На сегодня привиты более 69 тысяч человек
В Улан-Удэ началось обсуждение проекта ликвидации печально известного фенольного озера
Завтра состоится фотовыставка «Байкал у нас один!»
Жители республики смогут получать ответы на вопросы в круглосуточном режиме
Георгий Кушиташвили из Бурятии скоро вступает в борьбу на чемпионате мира по боксу
Мальчик появился на свет в начале августа
Рыбак из Бурятии может попасть на международный фестиваль в Японии
На приём в прокуратуру обратилось 30 человек