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В Улан-Удэ проведут техосмотр маломерных судов

В Улан-Удэ проведут техосмотр маломерных судов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Техосмотр состоится 28 сентября

В Бурятии судоводителям напоминают о необходимости прохождения технического освидетельствования маломерных судов. Владельцы судов, не прошедшие процедуру, могут быть привлечены к административной ответственности.

- 28 сентября с десяти утра на водоёме в местности Карьер посёлка Исток инспекторами Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС будет проводиться освидетельствование маломерных судов - техосмотр, - сказал старший государственный инспектор Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Бурятии Юрий Красовский.

За эксплуатацию маломерного судна без освидетельствования в соответствии с КоАП РФ (ст. 11.8) налагается штраф в размере от 5000 до 10000 рублей.

- Не подлежат регистрации шлюпки и другие плавучие средства, которые являются принадлежностями маломерного судна, массой до 200 килограммов включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно (до 10 л.с.). Также спортивные парусные суда, длиной до 9 метров, которые не имеют двигателей, и на которых не оборудованы места для отдыха, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
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