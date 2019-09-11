В Улан-Удэ проведут техосмотр маломерных судов

Техосмотр состоится 28 сентября



В Бурятии судоводителям напоминают о необходимости прохождения технического освидетельствования маломерных судов. Владельцы судов, не прошедшие процедуру, могут быть привлечены к административной ответственности.



- 28 сентября с десяти утра на водоёме в местности Карьер посёлка Исток инспекторами Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС будет проводиться освидетельствование маломерных судов - техосмотр, - сказал старший государственный инспектор Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Бурятии Юрий Красовский.



За эксплуатацию маломерного судна без освидетельствования в соответствии с КоАП РФ (ст. 11.8) налагается штраф в размере от 5000 до 10000 рублей.



- Не подлежат регистрации шлюпки и другие плавучие средства, которые являются принадлежностями маломерного судна, массой до 200 килограммов включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно (до 10 л.с.). Также спортивные парусные суда, длиной до 9 метров, которые не имеют двигателей, и на которых не оборудованы места для отдыха, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

