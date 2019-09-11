Чита «дышала» в унисон с артистами из Улан-Удэ

5 сентября в Чите Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева показал спектакль для подростков «Вдох-выдох» в постановке Сергея Левицкого по пьесе Юлии Тупикиной



Показ состоялся на сцене Читинского дома офицеров. Спектакль показали в рамках II межрегионального фестиваля спектаклей для детей и молодёжи «Крылья будущего», сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.



«Вдох-выдох» – один из востребованных спектаклей для подростковой аудитории, который идёт в репертуаре Русского драматического театра. Симпатия к учителю, сложные взаимоотношения с мамой, непонимание одноклассников, поиски себя, попытки разобраться в сложном и противоречивом мире, где нет белого и чёрного, – здесь в единый организм переплетаются темы, которые волнуют современных подростков.



– Моя героиня в погоне за крутизной боится быть настоящей, показать свои истинные чувства, боится оказаться на месте затравленной классом Маши. Лиза прячется за маской успешной девушки, у которой все хорошо, богатые родители, красивая внешность, но в действительности она испытывает те же проблемы, что и главная героиня, и те же чувства. Этот спектакль мне нравится тем, что здесь есть и персонажи-подростки, как условно «крутые ребята и девчонки», так и «белые вороны», и конечно, персонажи-родители, которым порой очень полезно посмотреть на себя стороны, – говорит актриса Елизавета Михайлова.



Эксперты высоко оценили спектакль Сергея Левицкого, отметив актуальность спектакля, его современность, то, что он один из немногих соответствует заявленной концепции фестиваля – показать постановки для детей и молодёжи. В жюри фестиваля «Крылья будущего» вошли: театральный критик, заместитель главного редактора журнала «Театральная афиша столицы» Ольга Романцева, театральный критик, обозреватель журнала «Страстной бульвар» Александр Иняхин, педагог кафедры театрального искусства и сценической речи ВСГИК Дарима Халматова, театровед, завлит Забайкальского краевого драматического театра Ксения Раздобреева, журналисты Ирина Баринова и Александр Баринов.



– В этом году фестиваль «Крылья будущего» расширил программу – в нём приняли участие 7 театров из 4 городов России (Брянск, Улан-Удэ, Хабаровск и Чита). Они показали 10 спектаклей – очень разных по форме и направленности: рядом с традиционными постановками – вербатим, свидетельский театр. Я думаю, это большой плюс фестиваля – знакомить зрителей с новым. Спектакль «Вдох-выдох» запомнился нестандартной для Читы организацией пространства (и актеры, и зрители сидели на сцене) и целым рядом острых проблем, с которыми сталкиваются современные подростки и о которых театр не боится говорить, – отметила театровед Ксения Раздобреева.



Зрители Читы и гости фестиваля также тепло приняли спектакль Сергея Левицкого, в финале зал аплодировал стоя.



– Зрители устроили овацию, эксперты сказали много комплементарных вещей в адрес артистов, что это было «живо, натурально, чувствовалось дыхание», – говорит заслуженный артист Бурятии Александр Кузнецов. – Для актёров любые гастроли или фестивали – повод проверить еще раз свое нутро, творческое состояние, не замшел ли ты, не задеревенел ли у себя на родине. В каждом городе зритель разный, и бывает непросто завоевать его расположение. Но Чита – наши соседи, друзья, поэтому принимали с открытым сердцем.



В спектакле заняты заслуженные артисты Бурятии Светлана Полянская, Александр Кузнецов, Леонид Иванов, актеры Елена Ербакова, Елизавета Михайлова и Арсений Витин.

