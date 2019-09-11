На сегодня привиты более 69 тысяч человек
В Бурятии стартовала прививочная кампания против гриппа. Согласно плану, в предэпидемический период планируется привить более 50% от численности населения республики, в том числе около 200 тысяч детей.
В республику поступила вакцина «Совигрипп» в количестве 508 863 дозы: для детей – 213 863 дозы, для взрослого населения – 295 000 доз.
Вакцинацию уже начали в школах, детских садах, учебных заведениях, на предприятиях.
По данным мониторинга вакцинации на 9 сентября, привито 69 385 человек, что составило 14% от плана вакцинации.
Заболеваемость ОРВИ находится на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано.
Вакцинация населения против гриппа продолжается, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии выполнили 14% плана вакцинации от грипп
Общество, Фото:
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