В Бурятии выполнили 14% плана вакцинации от грипп

На сегодня привиты более 69 тысяч человек



В Бурятии стартовала прививочная кампания против гриппа. Согласно плану, в предэпидемический период планируется привить более 50% от численности населения республики, в том числе около 200 тысяч детей.



В республику поступила вакцина «Совигрипп» в количестве 508 863 дозы: для детей – 213 863 дозы, для взрослого населения – 295 000 доз.



Вакцинацию уже начали в школах, детских садах, учебных заведениях, на предприятиях.



По данным мониторинга вакцинации на 9 сентября, привито 69 385 человек, что составило 14% от плана вакцинации.



Заболеваемость ОРВИ находится на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано.



Вакцинация населения против гриппа продолжается, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

