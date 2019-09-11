Опубликована программа чемпионата Сибири по боксу в Иркутске

В соревнованиях примут участие команды из 10 сибирских регионов



Торжественное открытие чемпионата Сибирского федерального округа по боксу среди мужчин состоится 25 сентября в 17:00 во дворце спорта «Труд» в Иркутске. Затем здесь же пройдут предварительные бои в весовых категориях 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг.



26 сентября в 17:00 часов во дворце спорта начнутся четвертьфиналы. 27 сентября в 17:00 зрители могут посмотреть полуфинальные бои. Финалы ждут болельщиков 28 сентября в 17:00. Вход для зрителей свободный, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

