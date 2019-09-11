В Бурятии запустили «горячую линию» по качеству рыбы и мяса

Жители республики смогут получать ответы на вопросы в круглосуточном режиме



Управление Роспотребнадзора по Бурятии открывает «горячую линию» по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности. Мероприятие проводится с 11 по 25 сентября 2019 года.



Звонки принимаются по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Операторы единого консультационного центра принимают звонки в круглосуточном режиме.



Кроме того, людей проконсультируют специалисты республиканского Роспотребнадзора по телефону «горячей линии» 8 (3012) 41 24 44.



Специалисты проконсультируют по вопросам: «Какие требования к качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности (санитарные нормы и правила (СанПиН)) действуют на территории Российской Федерации», «Как выбрать качественную продукцию?», «Как получить информацию на портале ГИС ЗПП о выявленной фальсификации мясной и рыбной продукции?», «Как оформить претензию в адрес предприятия, реализующего мясную и рыбную продукцию?», «Куда необходимо обращаться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта?».



