В состязаниях примут участие юные спортсменки из Улан-Удэ и Читы
В Иркутске с 12 по 15 сентября пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Юниор Лига». Ожидается, что на мероприятие в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» приедут 300 спортсменок в возрасте от 5 до 15 лет из Красноярска, Омска, Читы, Новосибирска, Барнаула, Улан-Удэ и разных городов Иркутской области.
Гимнасткам предстоит соревноваться в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. Почётными гостями турнира станут олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Мария Нетёсова, олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Елена Шаламова и президент федерации художественной гимнастики Красноярского края Юлия Дьяченко. Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Светлана Кагарлицкая.
Открытие спортивного мероприятия состоится в 9:00 часов 12 сентября. По итогам выступлений будут отобраны десять человек. Им предстоит участвовать на всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки», которые состоятся с 1 по 7 октября в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Иркутске проведут всероссийские соревнования по художественной гимнастике
Общество, Фото:
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