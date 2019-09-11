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В Иркутске состоится международная художественная выставка-конкурс

В Иркутске состоится международная художественная выставка-конкурс
Общество,  Фото:pixabay.com
В работе мероприятия будут участвовать представители России, Южной Кореи, Китая, Монголии и Израиля

Первая международная студенческая художественная выставка-конкурс и научно-практическая конференция «Визуальные искусства в ХХI веке» пройдёт с 30 сентября по 5 октября в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.

Целью выставки и конференции станет стимулирование одарённых молодых художников и дизайнеров на развитие их способностей; творческий и научный поиск в визуальных искусствах, искусствознании и художественной критики; а также поиск новых художественных идей и решений.

К участию в международной выставке и научно-практической конференции «Визуальные искусства в XXI веке» приглашаются студенты творческих специальностей вузов по следующим номинациям:
- Станковая живопись;
- Рисунок и графика;
- Монументально-декоративное искусство;
- Прикладное искусство (любые виды);
- Ювелирное искусство;
- Камнерезное искусство;
- Художественное стекло, керамика;
- Художественный металл;
- Художественные изделия из дерева;
- Художественные изделия из кожи и нетрадиционных материалов;
- Текстиль;
- Дизайн одежды, обуви, аксессуаров;
- Компьютерная графика;
- Инсталяция и другие объекты контемпорари арт;
- Граффити;
- Фотоискусство и фотозоны;
- Новые технологические решения в искусстве и дизайне;
- История искусства и художественная критика.

По информации ИРНИТУ, рабочими языками мероприятия будут русский и английский. На конференцию принимается не более 2 статей одного автора. Статьи принимаются как на русском, так и на английском языке. На выставку может быть представлено не более 2 работ в каждой номинации от одного автора.

В состав оргкомитета и жюри войдут представители ИРНИТУ, Иркутского областного художественного музея, Иркутского областного краеведческого музея, университета Педже (г. Тэджон, Южная Корея), Китайского университета естественных наук (г. Пекин, Китай), Монгольского института моды и дизайна Урлах Эрдем (г. Улан-Батор, Монголия), Иркутского художественного училища имени И.Л. Копылова, Иркутского государственного университета, а также художники, дизайнеры, технологи, искусствоведы из России и Израиля.
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