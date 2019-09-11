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В Бурятии молодёжь посоревнуется в пешеходном туризме

В Бурятии молодёжь посоревнуется в пешеходном туризме
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ начнут разыгрывать туристский кубок Республики

14 сентября в Улан-Удэ состоится первый этап туристского кубка молодёжи Республики Бурятия «Техника пешеходного туризма». Кубок начнут разыгрывать в 9:00 в парке имени Д. Ж. Жанаева. Об этом сообщает центр молодёжного туризма «Байкал».

К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся вузов, сузов, туристских клубов РБ, рабочая молодёжь и прочие. Возраст участников от 14 лет и старше. Команды состоят из 4 человек (3 юноши + 1 девушка). Состязания пройдут в двух классах: «Профессионалы» и «Любители». Команды и участники, занявшие призовые места награждаются дипломами и грамотами.

Перечень предполагаемых этапов:
- Наклонная навесная переправа;
- Параллельные перила;
- Подъём;
- Траверс;
- Бревно;
- Навесная переправа;
- Азимут;
- Узлы. 

Программа соревнований:
09:00-09:50 – Регистрация участников (сцена парка за ДК «Рассвет»);
10:00 – Открытие соревнований;
10:30 – Старт первых команд;
12:00-12:30 – Обед;
16:00 – Награждение.

Улан-Удэ Бурятия спорт туризм кубок молодежь парки отдыха
 
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