В Бурятии молодёжь посоревнуется в пешеходном туризме

В Улан-Удэ начнут разыгрывать туристский кубок Республики



14 сентября в Улан-Удэ состоится первый этап туристского кубка молодёжи Республики Бурятия «Техника пешеходного туризма». Кубок начнут разыгрывать в 9:00 в парке имени Д. Ж. Жанаева. Об этом сообщает центр молодёжного туризма «Байкал».



К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся вузов, сузов, туристских клубов РБ, рабочая молодёжь и прочие. Возраст участников от 14 лет и старше. Команды состоят из 4 человек (3 юноши + 1 девушка). Состязания пройдут в двух классах: «Профессионалы» и «Любители». Команды и участники, занявшие призовые места награждаются дипломами и грамотами.



Перечень предполагаемых этапов:

- Наклонная навесная переправа;

- Параллельные перила;

- Подъём;

- Траверс;

- Бревно;

- Навесная переправа;

- Азимут;

- Узлы.



Программа соревнований:

09:00-09:50 – Регистрация участников (сцена парка за ДК «Рассвет»);

10:00 – Открытие соревнований;

10:30 – Старт первых команд;

12:00-12:30 – Обед;

16:00 – Награждение.



